Unprisoned: Kritik der Pilotepisode der Serie bei Disney+ mit Kerry Washington

Delroy Lindo und Kerry Washington in Unprisoned © Hulu/Onyx Collective

In der Dramedy Unprisoned muss eine Frau mit einem Teenagersohn sich darauf einstellen, ihren kriminellen Vater wieder in ihr Leben zu lassen. Der war die meiste Zeit ihres Lebens hinter Gittern. Aber nach der Entlassung will er nun alles anders machen.

Paige ist Beziehungscoach, eine Profession, die sie aktuell unter anderem über Live-Videos auf ihren Social-Media-Kanälen auslebt. Sie hat ihr Leben gerne unter Kontrolle und macht dabei einen halbwegs guten Eindruck. Ihr Auto ist schick, ihr Sohn für einen Teenager recht gut erzogen, ihre Wohnung zwar klein, aber der erste Hauskauf steht unmittelbar bevor. Doch ihre Beziehung zu dem erfolgreichen, aber emotional abwesenden Will steht unter keinem besonders guten Stern und auch eine andere Baustelle in ihrem Leben steht zu Beginn der Pilotepisode vor der heißen Phase. Ob sich das Einschalten lohnt, erfahren Sie bei Serienjunkies.de. (Loryn Pörschke-Karimi)