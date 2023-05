Virgin River: 5. Staffel kommt bald und Runde sechs ebenfalls gesichert

Szenenfoto aus der Serie „Virgin River“ © Netflix

Die beliebte Netflix-Serie „Vigin River“ kehrt nicht nur im Herbst mit der fünften Staffel zurück, sondern eine sechste Staffel ist nun auch sicher. Was steht in naher Zukunft für die Figuren an?

Am 20. Juli 2022 feierte die vierte Staffel von „Virgin River“ ihre Premiere bei Netflix. Im Herbst soll es mit der fünften Season weitergehen, auch wenn der Streamingmarktführer noch einen Termin schuldig bleibt. Dafür ist nun sicher, dass es eine sechste Staffel geben soll. Somit bleibt das Format also noch eine Weile erhalten.

Die vierte Staffel hinterließ die Fans mit einem Cliffhanger, denn Charmaines (Lauren Hammersley) Zwillinge, mit denen sie schon eine ganze Weile schwanger ist, sind nicht von Jack (Martin Henderson), wie sie alle glauben ließ. Welche Fragen sind noch offen? Das erfahren Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)