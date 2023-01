Vom Bauern zum Aufreißer: Patrick Romer gibt Affäre mit TV-Sternchen zu, hat aber schon eine Neue

„Bauer sucht Frau“-Star Patrick Romer ist mit „5 Senses for Love“-Sternchen Sabrina Mina zur Berliner Fashion-Week angereist. Kurz danach bestätigt er sogar eine kleine Affäre mit ihr. Seine neue Herzensdame soll aber eine ganz andere sein.

Berlin - Seit der Trennung von Antonia Hemmer (22) häufen sich die Schlagzeilen um den „Bauer sucht Frau“-Kandidaten Patrick Romer (27). Immer wieder wird er mit einer neuen Dame an seiner Seite gesichtet. Jetzt soll aber etwas zwischen ihm und der ehemaligen „5 Senses for Love“-Kandidatin Sabrina Mina (30) laufen.

„Bauer sucht Frau“-Star Patrick Romer gesteht Affäre mit TV-Sternchen Sabrina Mina

Die beiden wurden nämlich gemeinsam auf der Berliner Fashion Week entdeckt. Der „Ex on the Beach“-Star Eric Sindermann (34) filmte eine Instagramstory, in der Patrick Romer und die Ex-Frau von „5 Senses for Love“-Star Mehmet zu sehen waren. Zum Video schrieb Eric: „Auch ein verliebtes Paar“. Ist es zwischen den beiden also doch ernster als gedacht?

Patrick Romer reist mit Sabrina Mina zur Fashion-Week, datet aber eine andere Frau © Instagram/sabrinamina_official & Instagram/patrick_romer_ & Instagram/dr.sindsen

Patrick Romer hat einen klaren Standpunkt, den er gegenüber bild.de offenbart. Für ihn sei es eine lockere Liebschaft: „Ich hoffe, sie sieht das auch so“. Wie Sabrina Mina die Situation wahrnimmt, bleibt allerdings unklar. In ihrer Instagramstory teilt sie auch Eindrücke des Abends auf der Berliner Fashion Week mit ihren 45.600 Followern, darunter auch ein Video, auf dem sie Patrick Romer so richtig in den Allerwertesten beißt.

„Bauer sucht Frau“-Landwirt Patrick Romer hat schon eine Neue

Doch es soll tatsächlich eine andere Frau in Patricks Leben geben: „Sie ist Jagd-Influencerin“, offenbart der Bauer gegenüber bild.de. Den Namen verrät er allerdings nicht. Auch Sabrina Mina weiß von dieser neuen Frau, war über die News allerdings nicht sehr glücklich: „Da gab es erstmal Stress“, verrät Patrick. Der Bauer scheint nach der Trennung von Antonia Hemmer also ein richtiger Aufreißer geworden zu sein.

Auch Ex-Freundin Antonia Hemmer scheint ihr neues Single-Leben richtig zu genießen. Antonia feiert ausgelassen im Club – was allerdings ziemlich schiefgeht. Verwendete Quellen: bild.de, Instagram/dr.sindsen