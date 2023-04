Von wegen letzte Staffel: DSDS geht weiter – mit Dieter Bohlen

Von: Sarah Wolzen

Die erste Liveshow der Jubiläumsstaffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wartet mit einer großen Überraschung auf. Dieter Bohlen ruft zum Casting für 2024 auf.

Köln - Eigentlich sollte es die letzte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ sein. Für die Jubiläumsstaffel nach 20 Jahren DSDS wurde extra Dieter Bohlen (69) zurückgeholt. Und der verkündet überraschenderweise: Es geht weiter!

Erste DSDS-Liveshow mit großem Konfliktpotenzial

Viel war im Vorfeld darüber spekuliert worden, ob es in der ersten DSDS-Liveshow am Samstagabend zwischen Dieter Bohlen und Katja Krasavice eskalieren würde. Schließlich hatten sich die beiden Jury-Kollegen in den letzten Monaten öffentlich einen erbitterten Beef geliefert, nachdem Bohlen DSDS-Kandidatin Jill Lange (22) mit sexistischen Sprüchen beleidigt hatte. Sogar „Let‘s Dance“-Moderator Daniel Hartwich konnte sich einen Seitenhieb gegen die angespannte Lage in der DSDS-Jury nicht verkneifen.

Dieter Bohlen verkündet neue DSDS-Staffel für 2024

Der befürchtete Showdown blieb zwar aus, dafür sorgte Dieter Bohlen jedoch für einen anderen Knaller, mit dem wohl niemand gerechnet hat. Seit 1985 würde er in der Presse lesen, mit ihm sei es vorbei, so der 69-Jährige. „Jetzt war immer die Frage: ‚Was passiert eigentlich mit DSDS?‘ Und wir hatten eine Staffel, die vielleicht viele überrascht hat,“ so Bohlen weiter, bevor er laut ausruft: „Es gibt eine 21. Staffel!“

Totgesagte leben eben doch länger: Dieter Bohlen gibt bekannt, dass es auch 2024 eine DSDS-Staffel geben wird © dpa | Henning Kaiser

Eine Ankündigung, die viele überraschen dürfte. Schließlich hatte RTL den Poptitan 2021 im Rahmen einer Qualitätätsoffensive rausgeschmissen. DSDS sollte familienfreundlicher werden. Doch der Kuschelkurs mit dem neuem Jurychef Florian Silbereisen konnte nicht überzeugen - die Rufe nach Dieter Bohlen wurden immer lauter. Für die 20. und wie immer wieder betont wurde, letzte Staffel wurde der Bohlen dann zurückgeholt und trotz immer größer werdender Kritik wegen seiner Sprüche planen die RTL-Verantwortlichen nun doch weiter mit dem Poptitan aus Tötensen.

DSDS-Sensation: es gibt eine neue Staffel mit Neuerungen – „von 16 bis scheintot“

In der neuen DSDS-Staffel soll es dann zu einer Neuerung kommen. Die bisherige Altersbegrenzung (teilnehmen darf nur, wer maximal 30 Jahre alt ist) fällt: „Ihr könnt euch ab sofort alle bewerben. Alles von 16 bis scheintot kann sich melden!“, jubelt Bohlen.

Eine, die sich wohl wenig auf eine weitere DSDS-Staffel mit Dieter Bohlen freuen wird, ist Katja Krasavice. Während das ganze Studio wegen des Poptitans in Jubelstürme ausbrach, blieb sie still und klatschte nicht. Verwendete Quellen: RTL+