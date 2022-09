Von wegen sparen – „Hartz und herzlich“-Darsteller kauft sich Luxus-Gegenstand

Teilen

„Hartz und herzlich“ auf RTLZWEI: Marcel kauft sich einen neuen Fernseher © dpa-Daniel Reinhardt,Bernd Wüstneck/Montage HEADLINE24

„Hartz und herzlich“: Marcel hat den Absprung von Hartz IV geschafft und einen Job im Sicherheitsdienst bekommen. Lesen Sie hier, wofür er seine ersten Gehälter ausgibt:

Wo sich in Rostock die Plattenbauten aneinanderreihen, begleitet das RTLZWEI-Format „Hartz und herzlich“ die Bewohner in ihrem Alltag. Im Stadtteil Groß Klein leben viele Menschen am Existenzminimum und beziehen Gelder vom Staat. In den Blöcken von Groß Klein haben die Bewohner mit Geldsorgen, gesundheitlichen Problemen und dem Ämterstress zu kämpfen. Doch einer hat es geschafft von Hartz IV wegzukommen: Marcel aus Rostock.

MANNHEIM24 verrät, welchen Luxus-Gegenstand sich der „Hartz und herzlich“-Darsteller Marcel von seinen ersten Gehältern gekauft hat.

Der 23-Jährige aus Rostock konnte aufgrund einer Erkrankung lange Zeit nicht arbeiten gehen und bezog immer wieder Hartz IV. (sik)