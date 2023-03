Vorschau zeigt Unfall bei „Die Geissens“ – Sorge um Familienhund Maddox

Neue Folge im März

Hund Maddox ist das Ein und Alles der Familie Geiss. Als es zum Unfall mit dem Vierbeiner kommt, ist die Sorge riesig. Lesen Sie hier, was die RTLZWEI-Vorschau der neuen Folge von „Die Geissens“ verrät:

Seit Januar 2023 läuft die 21. Staffel von „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ auf RTLZWEI. Auf seiner Internetseite gibt der Sender den Fans regelmäßig einen Ausblick auf die kommenden Sendungen. Wie die Vorschau auf Folge 23 verrät, stehen diesmal nicht nur Carmen und Robert Geiss mit ihren Töchtern Shania und Davina im Mittelpunkt – sondern auch Familienhund Maddox. Das allerdings aus einem unschönen Grund – denn vor den laufenden Kameras kommt es laut Vorschau zum Unfall.

MANNHEIM24 verrät, was mit Hund Maddox in der neuen Folge „Die Geissens“ passiert und was die RTLZWEI-Vorschau noch verrät.

Maddox, der Familienhund der Geissens, hat mit seinen 15 Jahren zwar schon längst das Rentenalter erreicht, macht auf seinem eigenen Instagram-Kanal aber immer noch eine gute Figur. Stolze 3.200 Follower hat der Yorkshire Terrier, der gemeinsam mit seinen wohlhabenden Zweibeinern ein traumhaftes Luxusleben führt, auf der Social Media Plattform. Auf dem Instagram-Kanal gibt es zum Beispiel Schnappschüsse, wie der Hund auf einer Yacht entspannt oder am Strand die Sonne genießt. (kab)

Rubriklistenbild: © dpa; Screenshot Instagram maddoxgeiss; Montage HEADLINE24