„Goodbye Deutschland“: Nach schwerem Unfall - Kult-Auswanderin in Sorge

Anke Leithäuser gilt als Kult-Auswanderin bei „Goodbye Deutschland“. Jetzt hat sie aber andere Sorgen: Ihre Mutter hat sie bei einem Unfall schwer verletzt.

Köln/Gardasee - VOX-Kult-Auswanderin Anke „Hasi“ Leithäuser hat eine schwere Zeit hinter sich. Nach der Scheidung von Ehemann Dirk, mit dem sie ganze 30 Jahre verheiratet war, muss die 52-Jährige auch noch mit einem weiteren Schicksalsschlag kämpfen. Ihre Mutter hatte nämlich einen schweren Unfall!

VOX-Kultauswanderin Anke Leithäuser: Große Sorgen um ihre Mutter

Wie die Produktionsfirma „Flamingo Pictures“ in einem rührenden Post auf Instagram bekannt gab, soll die Rentnerin vor einigen Tagen in ein Loch getreten und hingefallen sein. Dabei habe sie sich eine Schulter gebrochen. Auf dem Instagram-Bild ist Ankes Mama Gisela mit Schulterbandage zu sehen. Eine gute Nachricht gibt es aber trotzdem: Die Rentnerin scheint ihre gute Laune nicht verloren zu haben und lacht sogar auf dem Schnappschuss. „Als echte rheinische Frohnatur lässt sie sich nicht unterkriegen!“ ist im Post zu lesen. Und noch: „Gute Besserung, Mama Hasi“.

Anke Leithäuser lebt mittlerweile seit über zehn Jahren in Italien. Dort wollte die 52-Jährige mit ihrem Ex-Mann einen gemeinsamen Traum verwirklichen und investierte in einen Imbiss-Wagen am Gardasee. Begleitet wurde das Ehepaar über die Jahre von einem Kamerateam der VOX-Sendung „Goodbye Deutschland“. Nach der Scheidung von Dirk entschied „Hasi“ allerdings, sich auch ohne ihren Mann weiterhin um die erfolgreiche Currywurst-Bude zu kümmern. Daraufhin zog Mutter Gisela nach Italien, um ihrer Tochter zur Seite zu stehen.

Mittlerweile haben sich die zwei Frauen ein schönes Leben im Süden gemacht. Nur vor einigen Tagen hatte Anke auf ihrem Instagram-Account ein Foto der beiden beim Besuch eines Vergnügungsparks veröffentlicht. Hoffentlich wird es der Rentnerin bald wieder gut gehen. 2017 hatte sich Gisela schon beide Arme gebrochen, sie wurde aber schnell wieder gesund.

fm