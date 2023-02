Goodbye Deutschland: Steff Jerkel verrät wahren Trennungsgrund von Peggy

Im November 2022 gaben Steff Jerkel und Peggy Jerofke überraschend ihre Trennung bekannt und sorgten damit für großes Entsetzen bei den „Goodbye Deutschland“-Fans. Nun spricht Steff erstmals über die Gründe, die zur Trennung führten.

Mallorca – Seitdem Peggy Jerofke und Steff Jerkel im November 2022 völlig unerwartet ihre Trennung bekannt gaben, hoffen viele Fans von „Goodbye Deutschland“ auf ein Liebes-Comeback des einstigen Traumpaares. Weshalb sie sich nach über 24 Jahren Beziehung plötzlich getrennt haben, verrieten die beiden nicht. In der neuesten Folge der Auswanderershow spricht Steff nun erstmals über die Gründe, die zur Trennung führten.

Trennung von „Goodbye Deutschland“-Kultauswanderern Peggy und Steff entsetzt Fans

Seit 2014 gehören Peggy Jerofke und Steff Jerkel zu den beliebtesten Mallorca-Auswanderern von „Goodbye Deutschland.“ In der Sendung bekamen Fans einen intimen Einblick in ihr Privatleben, den nach Jahren endlich erfüllten Kinderwunsch sowie den Höhen und Tiefen des Auswandererdaseins. Als die beiden Ende vergangenen Jahres erklärten, künftig getrennte Wege zu gehen, war das ein Schock für viele Fans des beliebten Paares.

In der neuen Folge von „Goodbye Deutschland“ (am Freitag, 10. Februar um 21.10 Uhr bei Vox) sprechen die beiden so offen wie nie über ihre Beziehung. Peggy und er hätten sich viel gestritten, so Steff, der zugibt, dass seine Ex viel habe ertragen müssen. „Das hätte kaum eine Frau der Welt mitgemacht“, gibt der Auswanderer unumwunden zu. Peggy sei zwar eine „Wahnsinnsmutter“, doch „sie war jetzt nicht mehr eine Wahnsinnspartnerin.“

Steff Jerkel hofft, dass Trennung Peggy und ihn einander wieder näherbringt

Peggy selbst spricht von einer „tiefen Liebe“, die im Alltag jedoch an Romantik verloren habe. Während Steff mehr „das Leben genießen“ wollte, habe sie sich auf die gemeinsame Tochter und auf das Geschäft konzentriert.

Die Liebesgeschichte von Steff Jerkel und Peggy Jerofke 1998 lernte Steff Jerkel Peggy Jerofke in Arenal auf Mallorca kennen. 2009 wanderten die beiden zusammen auf die Baleareninsel aus. Dort eröffneten sie ein griechisches Restaurant. Seit 2014 stehen die beiden regelmäßig für die Auswanderer-Doku „Goodbye Deutschland“ bei VOX vor der Kamera. 2018 wurde ihre Tochter Josephine dank künstlicher Befruchtung geboren. 2020 bekam Steff Jerkel die Diagnose TTP (Thrombotisch-thrombozytopenische Purpura). Das war aber kein Grund für das Paar, einen Gang zurückzuschalten. 2021 zogen sie in die Promi-WG von „Das Sommerhaus der Stars“ ein.

Ganz aufgeben wollen die beiden ihre Liebe dennoch nicht. In der Trennung liegt die Hoffnung, dass sie irgendwann doch wieder zueinander finden. Steff wünscht sich, dass eine räumliche und berufliche Trennung dazu führt, dass „das Feuer dann wiederkommt... Ich will, dass es brennt bei uns beiden wieder!“ Die Hoffnung auf ein Liebes-Comeback haben die beiden also nicht aufgegeben.

Die ganze Geschichte können „Goodbye Deutschland“-Fans am Freitagabend (10. Februar) um 21.20 Uhr bei Vox sehen oder bereits jetzt in der Mediathek RTL+.

Wie sehr ihm die Trennung von Peggy wirklich zugesetzt hat, zeigte Steff Jerkel erst kürzlich, als er sich mit Freunden total zulaufen ließ und sich im Suff schwer verletzte. Verwendete Quellen: RTL+