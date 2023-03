Wann läuft die 6. Staffel der Serie Outlander in Deutschland?

Teilen

Outlander © Starz

Bis zur fünften Staffel waren die Outlander-Fans zeitnahe Deutschlandpremieren gewohnt. Dann änderte sich alles. Nun steht endlich ein Termin für den Start der fünften Staffel fest und ein neuer Sender obendrein.

Laut der Outlander-Protagonistin Claire (Caitriona Balfe) „hat sich das Blatt gewendet.“ Sie und ihr Ehemann Jamie (Sam Heughan) werden demnach nicht nur mit der Bedrohung von außen durch die Redcoats umgehen müssen, sondern sich auch mit lokalen Problemen auseinandersetzen. Die Staffel basiert auf Diana Gabaldons sechstem Buch „A Breath of Snow and Ashes“ (zu Deutsch: „Ein Hauch von Schnee und Asche“).

In der sechsten Staffel steht eine Fortsetzung von Claires und Jamies Kampf um den Schutz ihrer Lieben an, während sie die Prüfungen und Wirrungen des Lebens im kolonialen Amerika meistern. Eine Heimat in der Neuen Welt zu finden, ist keine leichte Aufgabe, insbesondere im wilden Hinterland von North Carolina und - vielleicht am bedeutendsten - in einer Zeit dramatischer politischer Umwälzungen. Die Frasers bemühen sich um Frieden und gedeihen in einer Gesellschaft, die, wie Claire nur allzu gut weiß, unwissentlich in Richtung Revolution marschiert. Vor diesem Hintergrund, der die Geburt der neuen amerikanischen Nation ankündigt, haben Claire und Jamie gemeinsam in Fraser‘s Ridge ein Zuhause gebaut. Wann die Serie in Deutschland startet, erfahren Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)