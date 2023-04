„Was hast du falsch gemacht?“: Robert Geiss beleidigt Carmen wegen Erziehung von Shania und Davina

Von: Jonas Erbas

Teilen

Mit seinen Töchtern Shania und Davina hat es Robert Geiss nicht immer einfach. Schuld daran sei die Erziehung, so der TV-Millionär. Die habe allerdings Mama Carmen zu verantworten.

Saint-Tropez – Dass es auch im Alltag der Reichen und Schönen kriseln kann, beweist „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ (montags, 20:15 Uhr auf RTLZWEI) immer wieder aufs Neue. In der aktuellen Folge (17. April) beschädigt Shania Geiss (18) nicht nur den Luxus-Wagen ihrer Schwester Davina (19), sondern sorgt auf dafür, dass Papa Robert (59) die Erziehungsmethoden von Carmen Geiss (57) hinterfragt.

Robert Geiss entsetzt über Shanias und Davinas Erziehung – er gibt Mama Carmen die Schuld

Die Geissens in Feierlaune: Im sonnigen Saint-Tropez möchten Robert und seine Liebste eine Oktoberfest-Party ausrichten. Insgesamt sind rund 200 Gäste eingeladen – da steht einiges an Arbeit an. Auf die Unterstützung seiner Töchter muss der TV-Millionär zunächst allerdings verzichten: Obwohl sie ihre Hilfe zugesagt haben, erscheinen sie deutlich später als verabredet und schauen dann zunächst seelenruhig TikTok-Videos, bevor Carmen Geiss die beiden aufscheucht.

Als Kind, als Model und als Mama: So sehr hat sich Carmen Geiss verändert Fotostrecke ansehen

Zumindest Davina rafft sich auf, während Shania nur recht widerwillig spurt. Sie soll ihrer Schwester einen Sonnenschirm halten, während diese einen Holztisch mit Olivenöl einreibt. Doch die Aufgabe überfordert die jüngere Geissens-Tochter augenscheinlich: Sie bekommt den Schirm einfach nicht auf – ein gefundenes Fressen für Papa Robert: „Guck mal, deine Kinder, Carmen! Was hast du da falsch gemacht?“, provoziert er seine Herzensdame und schiebt ihr die Schuld zu: „Ich war ja nicht für die Erziehung von den Mädchen zuständig, das war ja Carmen!“

Robert Geiss – geschäftstüchtiger Unternehmer mit Gespür Nein, Robert Geiss wurde nicht reich geboren, sondern erarbeitete sich seine ersten Millionen an der Seite seines Bruders Michael Geiss: Die beiden gründeten 1986 die Sportbekleidungsmarke Uncle Sam, die insbesondere Bodybuilder zur Zielgruppe hatte. 1995, ein Jahr nach seiner Heirat mit Carmen Geiss, verkaufte der Unternehmer die Firma und zog nach Monaco. Dort und an anderen Orten der Welt entsteht seit 2011 auch die TV-Serie „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ für die er pro Staffel rund 2,5 Millionen Euro verlangen soll. Außerdem ist der 58-Jährige inzwischen mit seiner Marke Roberto Geissini wieder im Modegeschäft aktiv und soll zudem mit Immobiliengeschäften einiges dazu verdienen.

Geissens-Töchter zu faul? Robert Geiss nervt, dass „keiner was tut“

Diese Worte haben gesessen, doch die sprucherprobte Carmen Geiss geht auf die Bemerkung des 59-Jährigen nicht weiter ein. Stattdessen will sie Shanias Kampf mit dem Sonnenschirm ein Ende setzen, wird allerdings von Robert aufgehalten, der sich noch immer prächtig über das Misslingen seiner entnervten Tochter amüsiert. „Manchmal ist das alles wie eine Komödie“, stellt der Unternehmer breit grinsend fest. Seine Liebste sieht das anders: „Oder wie eine Tragödie …“, so die 57-Jährige.

Noch fällt es Shania und Davina Geiss schwer, Verantwortung zu übernehmen – ein Umstand, den Mama Carmens lascher Erziehung zu verdanken ist, glaubt Robert © RTLZWEI

Shania und Davina haben in jedem Fall genug vom Mithelfen: Unter einem Vorwand verschwinden sie – sehr zum Missfallen ihres Vaters, den die Faulheit der beiden sichtlich nervt: „Es ist hier so viel zu tun, und keiner tut was.“ Geschäftstüchtiger ist da die Nichte des 59-Jährigen: Vivien Geiss (20) plant, ihr Luxus-Anwesen auf Mallorca zu verkaufen. Verwendete Quellen: „Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie“ (RTLZWEI/RTL+; Folge vom 17. April 2023)