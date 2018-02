Was ist mit Hallaschka? Zuschauer überrascht: Nazan Eckes moderiert jetzt „stern TV“

Am Mittwochabend wird Steffen Hallaschka (46) nicht „stern TV“ (20.15 Uhr) auf RTL moderieren. Der 46-Jährige wird durch Moderatorin Nazan Eckes (41) ersetzt.

Köln - Seit 12. Januar 2011 moderiert Steffen Hallaschka den Klassiker unter den TV-Magazinen. Er übernahm das Erbe von Kult-Moderator Günter Jauch, der die Sendung bei RTL nach 20 Jahren abgab. Doch am Valentinstag werden die TV-Zuschauer bei RTL ein neues Gesicht vor der Kamera sehen: Nazan Eckes wird durch den Abend führen und das Magazin moderieren, wie RTL mitteilt. Grund: Hallascka ist krank, wie so viele Menschen, die gerade wegen Grippe ans Bett gefesselt sind. Prominentes Beispiel: Helene Fischer. Die Schlager-Queen musste alle Konzerte in Berlin absagen und hat sich am Dienstag mit einer rührenden Botschaft zu Wort gemeldet. Hier haben wir alle Infos für Sie dazu.

Nun darf also Nazan Eckes ihr Können bei „stern TV“ unter Beweis stellen. „Ich springe gerne morgen für meinen Kollegen Steffen Hallaschka ein und freue mich, ihn nächste Woche wieder gesund und munter bei Stern TV zu sehen“, so Eckes. Zuletzt sorgte Nazan Eckes eher mit ihrem ultra-knappen Outfit für Schlagzeilen - Stichwort Busenblitzer.

Video: Ungewohnter Look - Nazan Eckes als Lockenkopf

„stern TV“ seit 1990 bei RTL

"stern TV" ist im Jahr 1990 bei RTL auf Sendung gegangen. Im Jahr 2010 (Januar bis Oktober) erreichte die Sendung bisher durchschnittlich 2,92 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil beim jungen Publikum (14 bis 49 Jahre) liegt bei durchschnittlich 18,3 Prozent. "stern TV" gehört zu den unabhängigen Programmfenstern, die im Rahmen der Lizenz der DCTP (Alexander Kluge und andere) als "Sendezeit unabhängiger Dritter" gemäß den Regeln des Rundfunkstaatsvertrages zur Sicherung der Vielfalt ausgestrahlt werden.

+ Seit 12. Januar 2011 moderiert Steffen Hallaschka den Klassiker unter den TV-Magazinen. © dpa

Bewegende Schicksale bei „stern TV“

Tanja Schirin Bogner - Ihr Leben mit HIV

14 Mal war sie insgesamt zu Gast im stern TV-Studio und hat die Zuschauer zu Tränen gerührt: Tanja Schirin Bogner. 1985 kommt sie HIV-positiv zur Welt. Als sie elf Jahre alt ist, bricht die Krankheit aus. stern TV hat das aidskranke Mädchen durch alle Höhen und Tiefen seines Lebens begleitet - 23 Jahre lang. Zusammen mit stern TV feiert Tanja Schirin Bogner in der Jubiläumssendung ihren 30. Geburtstag.

HIV-positiv – Eine Ärztin kämpft ums Überleben

Auch sie ist eine Langzeitüberlebende: Dr. Heidemarie Kremer, HIV-positiv seit 27 Jahren. Die Ärztin hat sich bei ihrer Arbeit im Krankenhaus angesteckt. Ende der achtziger Jahre war das wie ein Todesurteil. Doch Heidemarie Kremer hat nie aufgegeben. Immer wieder hat sie ums Überleben gekämpft: Hat gesunde Zwillinge zur Welt gebracht und sich in der Aids-Forschung engagiert. stern TV begleitet sie seit 17 Jahren mit der Kamera.

Siamesische Zwillinge – Das Leben nach der Trennungs-OP

Nur wenige Schicksale haben die stern TV-Zuschauer so bewegt wie das der siamesischen Zwillinge Lea und Tabea. In einer hochkomplizierten Operation wurden die beiden 2004 voneinander getrennt. Überlebt hat nur eines der Babys: Die kleine Lea. stern TV war von Anfang an mit der Kamera dabei und dokumentiert ihren bewegenden Kampf ums Überleben. Ihren Lebensmut: Ihre Lebensfreude, die sie trotz gesundheitlicher Einschränkungen niemals verloren hat.

Gaby Köster – Der erste Auftritt nach dem Schlaganfall

Ihr Auftritt bei stern TV rührte Millionen zu Tränen: Gaby Köster, Kabarettistin und Schauspielerin. Nach ihrem Schlaganfall 2008 war es still geworden um sie. Halbseitige Lähmung. Alles musste sie neu erlernen. Doch Gaby Köster kämpfte sich wieder hoch. Am 07.09.2011 gab sie bei stern TV ihr erstes Interview nach dem Ereignis, das ihre Leben veränderte. – Angeschlagen, aber nicht gebrochen. Auch in der Jubiläumssendung ist sie Gast bei Steffen Hallaschka.

Matthias Kernstock

Rubriklistenbild: © dpa