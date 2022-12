Wednesday: Podcast zur ersten Staffel der erfolgreichen Netflix-Serie

Wednesday - heute im Serienjunkies.de-Podcast © Netflix

Warum ist „Wednesday“ auf Netflix so erfolgreich? Hanna von Serienjunkies.de und Vanessa Schneider von Skip Intro besprechen in der neuen Podcastepisode die etwaigen Faktoren für den Erfolg der Teenagerserie.

Über eine Milliarde Stunden soll laut dem Streamingdienst Netflix die erste Staffel der Serie „Wednesday“ in den ersten drei Wochen abgerufen worden sein - die Serie über die Tochter der Addams-Family ist auf Erfolgskurs. Hanna Huge von SERIENJUNKIES.DE® und Vanessa Schneider vom Skip-Intro-Podcast versuchen, dem Hype auf die Spur zu kommen. Was hat der Erfolg mit dem Kultregisseur Tim Burton zu tun?

Wie „ikonisch“ oder „TikTok-fähig“ ist der Tanz von Hauptdarstellerin Jenna Ortega? Und was hat in der ersten Staffel eigentlich vielleicht nicht so gut funktioniert? Den Podcast hören Sie bei Serienjunkies.de. (Hanna Huge)