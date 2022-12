Weihnachtsklassiker: Wann kommen die schönsten Weihnachtsfilme im TV?

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Weihnachten steht so gut wie vor der Tür. Die perfekte Zeit, um es sich mit einem romantischen Film auf der Couch gemütlich zu machen. Doch wann und wo laufen die Weihnachtsklassiker dieses Jahr eigentlich?

München – Die ersten Schneeflocken haben sich auf den Dächern niedergelassen, auf den Christkindlmärkten tummeln sich Menschen mit Glühwein und aus den Backöfen dringt der Duft von Plätzchen – Weihnachten steht vor der Tür. In der Festzeit gibt es nichts Schöneres als einen gemütlichen Abend auf der Couch – mit Glühwein, Lebkuchen und natürlich jeder Menge Klassiker für den großen Filmspaß.

Wie immer ist auch dieses Jahr an Weihnachten in den Flimmerkisten so einiges geboten. Mit dabei sind die üblichen Verdächtigen wie „Der kleine Lord“ oder „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, doch auch moderne Publikumslieblinge sorgen für festliche Stimmung. Aber wann und wo genau kann man sich die romantischen Winterstreifen dieses Jahr anschauen?

„Der kleine Lord“

Plötzlich adelig: So ergeht es dem achtjährigen Cedric Errol in „Der kleine Lord“. Der rührende Film zählt zu den großen Weihnachtsklassikern und läuft auch dieses Jahr wieder oft im Fernsehen. © IMAGO/Allstar

„Der kleine Lord“ gehört einfach zur Weihnachtszeit. Die Geschichte des achtjährigen Cedric Errol, der in New York lebt und eines Tages von seinem Großvater, dem Earl von Dorincourt (Alec Guinness, †86), in die Welt der Adligen eingeladen wird, berührt jedes Jahr aufs neue. Mittlerweile ist Cedric, oder besser gesagt sein Schauspieler Ricky Schroder (52), längst erwachsen, aber auch nach über 40 Jahren ist der herzerwärmende Streifen bei vielen Familien an Weihnachten noch immer Pflichtprogramm.

Originaltitel : „Little Lord Fauntleroy“

: „Little Lord Fauntleroy“ Erstveröffentlichung : 25. November 1980

: 25. November 1980 Spieldauer : 99 Minuten

: 99 Minuten Besetzung: Ricky Schroder (Cedric Errol), Alec Guinness (Early of Dorincourt), Eric Porter (Hasvisham), Coonie Booth (Mrs. Errol)

An diesen Tagen läuft „Der kleine Lord“:

Datum & Uhrzeit Sender 23. Dezember 2022, 20:15 Uhr Das Erste 26. Dezember 2022, 15:50 Uhr Das Erste

Hier wird „Der kleine Lord“ zum Stream angeboten:

Anbieter Abo Amazon Prime Video Zum Kaufen oder Leihen verfügbar Apple TV, Google Play, YouTube Zum Kaufen oder Leihen verfügbar

„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“

Cinderella mit Haselnüssen: So lässt sich die Handlung von „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ gut beschreiben. Auch dieses Jahr läuft der Streifen wieder im Fernsehen. © WDR/DRA/dpa | F+G Köhler

Die Märchen der Gebrüder Grimm sind an Romantik kaum zu übertreffen und sorgen vor allem in der Weihnachtszeit für eine gemütliche Stimmung. Die Geschichte von „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ – die sowohl auf dem allbekannten Erzählstoff als auch der tschechischen Fabel „O Popelce“ aufbaut – wandelt das ganze ein wenig ab und fügt der Handlung, wie der Name schon verrät, drei Haselnüsse hinzu. Mit herrlicher Winterstimmung und zauberhafter Schlosskulisse ist der Streifen zu einem echten Kultfilm geworden und kann selbst mit den modernen Auflagen des Aschenputtel-Märchens noch locker mithalten. 2021 erschien außerdem eine Neufassung des Klassikers, die bei Amazon Prime Video zum Stream angeboten wird.

Originaltitel : „Tři oříšky pro Popelku“

: „Tři oříšky pro Popelku“ Erstveröffentlichung : 1. November 1973

: 1. November 1973 Spieldauer : 83 Minuten

: 83 Minuten Besetzung: Libuše Šafránková (Aschenbrödel), Pavel Trávníček (Prinz), Carola Braunbock (Stiefmutter)

An diesen Tagen läuft „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“:

Datum & Uhrzeit Sender 24. Dezember 2022, 13:40 Uhr Das Erste 24. Dezember 2022, 16:05 Uhr NDR 24. Dezember 2022, 18:50 Uhr One 24. Dezember 2022, 20:15 Uhr WDR 24. Dezember 2022, 23:10 Uhr SWR 25. Dezember 2022, 11:05 Uhr Das Erste 25. Dezember 2022, 15:35 Uhr RBB 26. Dezember 2022, 17:25 Uhr MDR 31. Dezember 2022, 13:15 Uhr HR 01. Januar 2023, 14:10 Uhr SWR

Hier wird „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ zum Stream angeboten:

Anbieter Abo Netflix Im Standard- und Premium-Abo enthalten Amazon Prime Video Im Premium-Abo enthalten Apple TV, Google Play, YouTube Zum Kaufen oder Leihen verfügbar

„Tatsächlich… Liebe“

Ein Film, viele Geschichten. In „Tatsächlich… Liebe“ können Zuschauer die Weihnachtsabenteuer von verschiedenen Charakteren mitverfolgen. © IMAGO / Allstar; Mary Evans/AF/Archive/Working Title

Ähnlich wie der Frühjahreshit „Valentine‘s Day“ erzählt auch „Tatsächlich… Liebe“ viele verschiedene Geschichten auf einmal und begleitet eine bunte Gruppe Charaktere durch die Weihnachtstage. Den Zuschauern werden die Figuren zuerst getrennt voneinander vorgestellt, aber schnell zeigt sich: Alles hängt irgendwie zusammen. Eine Besetzung, in der halb Hollywood dabei ist, sowie das wohl romantischste Liebesgeständnis der Filmgeschichte machen den Streifen zu einem wahren modernen Klassiker. Im Fernsehen wird er leider nicht so oft laufen wie „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, findet sich dafür aber zum Streamen auf den meisten On-Demand-Plattformen.

Originaltitel : „Love Actually“

: „Love Actually“ Erstveröffentlichung : 20. November 2003

: 20. November 2003 Spieldauer : 135 Minuten

: 135 Minuten Besetzung: Hugh Grant (David), Colin Firth (Jamie), Emma Thompson (Karen), Alan Rickman (Harry)

An diesen Tagen läuft „Tatsächlich Liebe“:

Datum & Uhrzeit Sender 20. Dezember 2022, 20:15 Uhr ZDFneo 23. Dezember 2022, 22:05 Uhr ORF1 25. Dezember 2022, 23:20 Uhr ZDF

Hier wird „Tatsächlich... Liebe“ zum Stream angeboten:

Anbieter Angebot Amazon Prime Video Im Abo enthalten Magenta TV Im Abo enthalten Apple TV, iTunes Store, Google Play, Maxdome Zum Kaufen oder Leihen verfügbar

„Das Wunder von Manhattan“

In „Das Wunder von Manhattan“ herrscht Weihnachtsstimmung pur. Auch dieses Jahr darf der Film bei keinem Familienabend fehlen. © IMAGO/United Archives

„Das Wunder von Manhattan“ ist ein gelungenes Remake des gleichnamigen 1947er-Klassikers und der perfekte Weihnachtsfilm für alle, die die Festzeit am liebsten in der Traum-Metropole New York verbringen würden. Der herzerwärmende Film handelt vom Kaufhaus-Weihnachtsmann Kriss Kringle (Richard Attenborough, †90), der behauptet, er wäre der echte Santa Claus – was ihm natürlich niemand glaubt. Damit die kleine Susan Elizabeth Walker (Mara Wilson, 35) und alle anderen Kinder noch rechtzeitig ihre Geschenke bekommen, muss der bärtige Geselle dringend beweisen, dass er tatsächlich Santa ist, wie er leibt und lebt. Bei diesem Abenteuer kommen Alt und Jung zusammen – und fiebern bis zur letzten Minute mit.

Originaltitel : „Miracle on 34th Street“

: „Miracle on 34th Street“ Erstveröffentlichung : 1. Dezember 1994

: 1. Dezember 1994 Spieldauer : 109 Minuten

: 109 Minuten Besetzung: Richard Attenborough (Kriss Kringle), Elizabeth Perkins (Dorey Walker), Mara Wilson (Susan Elizabeth Walker), Dylan McDermott (Bryan Bedford)

An diesen Tagen läuft „Das Wunder von Manhattan“:

Datum & Uhrzeit Sender 24. Dezember 2022, 14.50 Uhr RTL 25. Dezember 2022, 09.10 Uhr RTL

Hier wird „Das Wunder von Manhattan“ zum Stream angeboten:

Anbieter Abo Disney+ Im Abo enthalten Amazon Prime Video Zum Kaufen oder Leihen verfügbar Apple TV, Google Play, YouTube Zum Kaufen oder Leihen verfügbar

„Sissi“

Romantik pur: „Sissi“ erzählt die Geschichte von Prinzessin Elisabeth und Kaiser Franz Joseph. Um Weihnachten geht es in dem Film zwar eher weniger, dennoch gehört er fest zum Festtagsprogramm. © IMAGO/Allstar

In „Sissi“ geht es zwar eher weniger um Weihnachten, trotzdem darf die Geschichte der österreichischen Kaiserin Elisabeth (Romy Schneider, †43) zur Festzeit auf keinen Fall fehlen. Die märchenhafte Liebe zwischen ihr und Franz ist im wahrsten Sinne des Wortes in die Geschichte eingegangen und sorgt bei so manchem Filmabend für feuchte Augen in der Runde. Mit zwei ebenso gelungenen Fortsetzungen – „Sissi, die junge Kaiserin“ und „Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin“ – vergeht das Warten aufs Christkind unter Begleitung von der hübschen Adligen und ihrem Liebsten so gut wie im Nichts.

Basiert auf : Roman „Sissi“ von Marie Blank-Eismann

: Roman „Sissi“ von Marie Blank-Eismann Erstveröffentlichung : 22. Dezember 1955

: 22. Dezember 1955 Spieldauer : 102 Minuten

: 102 Minuten Besetzung: Romy Schneider (Sissi), Karlheinz Böhm (Kaiser Franz Joseph), Magda Schneider (Herzogin Ludovika), Gustav Knuth (Herzog Max)

An diesen Tagen läuft „Sissi“:

Datum & Uhrzeit Sender 13. Dezember 2022, 14:10 Uhr SRF1 25. Dezember 2022, 15:45 Uhr Das Erste

An diesen Tagen läuft „Sissi, die junge Kaiserin“:

Datum & Uhrzeit Sender 25. Dezember 2022, 17:30 Uhr Das Erste

An diesen Tagen läuft „Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin“:

Datum & Uhrzeit Sender 26. Dezember 2022, 17:30 Uhr Das Erste

Hier wird die „Sissi“-Trilogie zum Stream angeboten:

Anbieter Abo Netflix Im Standard- und Premium-Abo enthalten RTL+ Im Abo enthalten Apple TV, Google Play, YouTube Zum Kaufen oder Leihen verfügbar

„Liebe braucht keine Ferien“

In der festlichen Hollywood-Produktion „Liebe braucht keine Ferien“ tauschen zwei junge Frauen in der Weihnachtszeit die Häuser. Große Unterhaltung und ordentlich Winterstimmung sind damit garantiert. © IMAGO/United Archives

Die Handlung von „Liebe braucht keine Ferien“ will man doch am liebsten selbst erleben. Wer würde schließlich nicht gerne mal mit jemandem das Haus tauschen und in ein verträumtes Cottage in England oder eine luxuriöse Villa in Kalifornien ziehen? In dieser herrlich romantischen und weihnachtlichen Komödie reist Amanda (Cameron Diaz, 50) für den Häusertausch nach England, während Iris (Kate Winslet, 47) in Amandas edler Bude in den USA die Feiertage verbringt. Dabei sind herrliche Festtagsstimmung und das eine oder andere Missgeschick vorprogrammiert. Wie bei „Tatsächlich... Liebe“ gilt auch hier: Weihnachtsklassiker mit Starbesetzung sind einfach jedes Jahr wieder toll.

Originaltitel : „The Holiday“

: „The Holiday“ Erstveröffentlichung : 14. Dezember 2006

: 14. Dezember 2006 Spieldauer : 130 Minuten

: 130 Minuten Besetzung: Cameron Diaz (Amanda), Kate Winslet (Iris), Jude Law (Graham), Jack Black (Miles)

An diesen Tagen läuft „Liebe braucht keine Ferien“:

Datum & Uhrzeit Sender 21. Dezember 2022, 20:15 Uhr RTLZWEI 22. Dezember 2022, 01:15 Uhr RTLZWEI

Hier wird „Liebe braucht keine Ferien“ zum Stream angeboten:

Anbieter Angebot Amazon Prime Video Im Abo enthalten Netflix Im Standard- und Premium-Abo enthalten Magenta TV Im Abo enthalten RTL+ Im Premium-Abo enthalten Apple TV, Google Play, YouTube Zum Kaufen oder Leihen verfügbar

„Der Polarexpress“

Auch in der Welt der Animationsfilme gibt es viele Weihnachtsklassiker. „Der Polarexpress“ ist eine berührende Geschichte, die nicht nur für Kinder ein großer Spaß ist. © IMAGO/United Archives

Natürlich gibt es in der Weihnachtszeit auch viele herrliche Animationsfilme, die den Zauber der stillen Zeit ins Wohnzimmer bringen. „Der Polarexpress“ basiert auf dem gleichnamigen Buch von Chris Van Allsburg, das 1985 auf den Markt gekommen ist. Hauptfigur des Streifens, bei dem im Originalton Hollywood-Legende Tom Hanks (66) mehrere Rollen spricht und sogar Rock-Legende Steven Tyler (74) einen Part hat – ist ein kleiner Junge, der den Glauben an den Weihnachtsmann verloren hat. Eines Nachts hält plötzlich ein großer Zug vor seinem Haus – der Polarexpress – und nimmt ihn mit auf eine Reise an den Nordpol, auf der ihn viele bunte und sympathische Charaktere begleiten. Da bekommt man gleich Lust, mit einzusteigen und sein eigenes Weihnachtsabenteuer zu erleben.

Originaltitel : „The Polar Express“

: „The Polar Express“ Erstveröffentlichung : 10. November 2004

: 10. November 2004 Spieldauer : 96 Minuten

: 96 Minuten Besetzung: Tom Hanks (Lokführer, Santa Claus, u.a.), Josh Hutcherson (Kleiner Junge), Eddie Deezen (Der Besserwisser)

An diesen Tagen läuft „Der Polarexpress“:

Datum & Uhrzeit Sender 21. Dezember 2022, 18:05 Uhr Sky Cinema Family 22. Dezember 2022, 07:20 Uhr Sky Cinema Family 23. Dezember 2022, 13:15 Uhr Sky Cinema Family 24. Dezember 2022, 08:20 Uhr Sky Cinema Family 24. Dezember 2022, 18:05 Uhr Sat.1 24. Dezember 2022, 23:40 Uhr Sky Cinema Family 25. Dezember 2022, 07:50 Uhr Sat.1 25. Dezember 2022, 16:25 Uhr Sky Cinema Family 26. Dezember 2022, 09:30 Uhr Sky Cinema Family 26. Dezember 2022, 20:15 Uhr Sky Cinema Family

Hier wird „Der Polarexpress“ zum Stream angeboten:

Anbieter Abo RTL+ Im Abo enthalten Amazon Prime Video Zum Kaufen oder Leihen verfügbar Apple TV, Google Play, YouTube Zum Kaufen oder Leihen verfügbar

„Der Grinch“

Ein bisschen gruselig, aber trotzdem festlich ohne Ende. „Der Grinch“ mit Hollywood-Legende Jim Carrey ist ein Weihnachtsfilm der besonderen Art. © IMAGO/Allstar

Keine große Lust auf Weihnachten? Genauso ergeht es auch dem von Comedy-Ikone Jim Carrey (60) verkörperten Grinch, der nichts mehr verabscheut als die verschneite Festzeit. Statt Lametta, Plätzchen und besinnlicher Familienabende verkriecht sich das miesepetrige, grüne Geschöpf lieber in seiner Höhle. Da tritt die achtjährige Cindy Lou (Taylor Momsen, 29) auf den Plan, die versuchen will, aus dem Grinch einen Weihnachtsfan zu machen. Eine schwierige Aufgabe, die sie in dem kultigen Streifen auf eine wilde Reise führt, nach der auch jeder Zuschauer so richtig in Weihnachtsstimmung sein dürfte.

Originaltitel : „How the Grinch Stole Christmas“

: „How the Grinch Stole Christmas“ Erstveröffentlichung : 23. November 2000

: 23. November 2000 Spieldauer : 101 Minuten

: 101 Minuten Besetzung: Jim Carrey (Der Grinch), Taylor Momsen (Cindy Lou Who), Jeffrey Tambot (Bürgermeister Augustus May Who), Christine Baranski (Martha May Whovier)

An diesen Tagen läuft „Der Grinch“:

Datum & Uhrzeit Sender 24. Dezember 2022, 16:05 Uhr VOX 25. Dezember 2022, 06:55 Uhr VOX

Hier wird „Der Grinch“ zum Stream angeboten:

Anbieter Abo Amazon Prime Video Im Abo enthalten Netlix Im Standard- und Premium-Abo enthalten Apple TV, Google Play, YouTube Zum Kaufen oder Leihen verfügbar

„Kevin - Allein Zu Haus“

Weihnachtszauber trifft auf Abenteuer mit Einbrechern. „Kevin – Allein zu Haus“ gelingt diese Kombi genial gut und auch wenn der Film das Gegenteil von einem Geheimtipp ist, zaubert er jedes Jahr wieder ein Lächeln aufs Gesicht. © IMAGO/United Archives

Wie auch „Der Grinch“ ist „Kevin – Allein zu Haus“ ein Weihnachtsklassiker, in dem es ein bisschen düsterer zugeht als bei so manch anderem freudigen Film für die Festzeit. Als die McCallisters für die Feiertage nach Frankreich reisen, vergessen sie etwas ganz Wichtiges in ihrem Haus in Chicago: Ihren Sohn Kevin (Macaulay Culkin, 42). Den kleinen Jungen stört es zwar anfänglich nicht, sturmfrei zu haben – ganz im Gegenteil sogar – doch als zwei Einbrecher versuchen, das Haus auszurauben, liegt es an ihm, den Schurken einen Strich durch die Rechnung zu machen. Es klingt dramatischer als es ist, denn natürlich darf auch hier richtig viel gelacht werden. Auch die ebenso weihnachtliche Fortsetzung „Kevin – Allein in New York“ findet sich an den Feiertagen übrigens des Öfteren im Fernsehprogramm.

Originaltitel : „Home Alone“

: „Home Alone“ Erstveröffentlichung : 17. Januar 1991

: 17. Januar 1991 Spieldauer : 103 Minuten

: 103 Minuten Besetzung: Macaulay Culkin (Kevin McCallister), Catherine O‘Hara (Kate McCallister), Joe Pesci (Harry), Daniel Stern (Marv)

An diesen Tagen läuft „Kevin - Allein zu Haus“:

Datum & Uhrzeit Sender 20. Dezember 2022, 22:35 Uhr ATV 23. Dezember 2022, 20:15 Uhr Puls 4 23. Dezember 2022, 20:15 Uhr 3Plus 24. Dezember 2022, 15:40 Uhr Puls 4 24. Dezember 2022, 18:15 Uhr 3Plus 24. Dezember 2022, 20:15 Uhr Sat.1 25. Dezember 2022, 17:55 Uhr Sat.1

An diesen Tagen läuft „Kevin – Allein in New York“:

Datum & Uhrzeit Sender 20. Dezember 2022, 20:15 Uhr ATV 21. Dezember 2022, 00:35 Uhr ATV 23. Dezember 2022, 22:20 Uhr 3Plus 25. Dezember 2022, 18:00 Uhr 3Plus 25. Dezember 2022, 20:15 Uhr Sat.1

Hier werden „Kevin – Allein Zu Haus“ und „Kevin – Allein in New York“ zum Stream angeboten:

Anbieter Abo Disney+ Im Abo enthalten Amazon Prime Video Zum Kaufen oder Leihen verfügbar Apple TV, Google Play, YouTube Zum Kaufen oder Leihen verfügbar

Das Fernsehprogramm ist auch 2022 an Weihnachten gespickt mit Klassikern, romantischen Hollywood-Hits und gemütlichen Streifen für die ganze Familie. Egal ob alleine, gemeinsam mit Freunden oder mit den Liebsten – filmtechnisch dürften Heiligabend und die Feiertage dieses Jahr wieder ein voller Erfolg werden. Verwendete Quellen: netzwelt.de, allgaeuer-zeitung.de, rtl2.de, tvspielfilm.de, nordbayern.de, promiboom.de