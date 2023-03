„Wenn du zwei Blonde auf ein Boot lässt“: Carmen und Shania Geiss blamieren sich bei Schiffstour

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Bootfahren zählt wohl nicht zu den Talenten von Carmen Geiss und ihrer Tochter Shania. Denn beim Versuch, in See zu stechen, versagten die beiden kläglich.

Monaco – Die Geissens um Robert (59) und Carmen Geiss (57) entspannen für ihr Leben gerne auf der familieneigenen Yacht und lassen sich mit Schampus und Kaviar dem Sonnenuntergang in ihrer Wahlheimat Monaco entgegensteuern. Wie Carmen und ihre Tochter Shania (18) nun aber am eigenen Leib zu spüren bekommen, ist selbst am Ruder zu stehen alles andere als ein Kinderspiel.

Schiffeversenken auf Millionärsart: Carmen und Shania Geiss versuchen sich als Kapitän

Seit dem 2. Januar zeigt RTLZWEI die neue Staffel von „Die Geissens“ und begleitet Robert und Co. bei Reisen durch die Welt – von London nach Saint-Tropez, über die Slowakei und Dubai wieder zurück nach Monaco. Wie man es von der Millionärsfamilie kennt, wird dabei selbstverständlich nicht an skurrilen Momenten gespart. Egal ob Carmens unvorteilhafte Begegnung mit einem Metalldetektor oder Davina Geiss‘ Schwierigkeiten beim Vorlesen einer Speisekarte – für die eine oder andere Peinlichkeit ist im Hause Geiss stets gesorgt.

Als Kind, als Model und als Mama: So sehr hat sich Carmen Geiss verändert Fotostrecke ansehen

In der neuesten Folge (13. März um 20:15 Uhr bei RTLZWEI) steht eine gemeinsame Spritztour mit Motorbooten an – Robert und Davina Geiss auf der frisch bemalten „Donzi“ und Carmen und Shania auf ihrem eigenen Kutter. Während ihr Gatte gekonnt aus dem Hafen steuert, herrscht bei Carmen und ihrer Tochter Chaos pur. „Ich bin lange nicht mehr Boot gefahren“, erklärt das ehemalige Model und hat damit nicht übertrieben: Mit viel Gekreische versuchen die beiden Blondinen, die Leinen loszumachen – und stehen kurz davor, mitsamt Designerklamotten ins Wasser zu fallen.

Roberts Konkurrenz: So viel Geld haben die reichsten Promis George Lucas: 10 Milliarden Euro Steven Spielberg: 8 Milliarden Euro Kanye West: 4 Milliarden Euro Oprah Winfrey: 3,5 Milliarden Euro Jami Gertz: 3 Milliarden Euro (Quelle: celebritynetworth.com)

„Unvorstellbar“: Robert Geiss lacht über Boot-Fail von Carmen und Shania

Während Carmen und Shania mit Seilen und Armaturenbrett kämpfen, können Robert und Davina nur herzhaft über die ulkige Darbietung lachen. „Guck, die zwei Frauen da, unvorstellbar“, spöttelt der Unternehmer, „Das ist, wenn du zwei Blonde auf ein Boot lässt“, schließt sich ihm Davina an. „Wir brauchen keine männliche Hilfe“, erklärt Carmen stolz, als das kleine Gefährt schließlich Fahrt aufnimmt. Zwar scheint sich das Lenkrad abzulösen, trotz ihrer Startschwierigkeiten liefert sich das furiose Duo kurze Zeit später mit der „Donzi“ ein Wettrennen über die Wellen.

Ein Schiffskapitän ist an Carmen Geiss und ihrer Tochter Shania eher nicht verloren gegangen. Denn die beiden haben schon im Hafen enorme Probleme – sehr zum Vergnügen von Robert. © Screenshot/RTL+/Die Geissens/Folge vom 13. März 2023 (Fotomontage)

Eine Karriere als Schiffskapitän kommt bei den Geiss-Damen wohl eher kaum infrage – nicht, dass sie das bei einem Kontostand in Millionenhöhe überhaupt nötig hätten. Bei den TV-Stars geht es aber nicht immer nur idyllisch zu, denn Robert und Carmen Geiss reden mit ihren Töchtern oft ziemlich respektlos. Verwendete Quellen: RTL+/Die Geissens/Folge vom 13. März 2023, celebritynetworth.com