Willi Herren ist tot – vorläufiges Obduktions-Ergebnis liegt vor

Tiefe Trauer

Woran ist Willi Herren im Alter von 45 Jahren gestorben? Diese offene Frage soll nun eine Obduktion klären.

Köln – Willi Herren ist am Dienstagmittag, 20. April, völlig überraschend im Alter von 45 Jahren gestorben. Der „Promis unter Palmen“-Star sei leblos in seiner Wohnung in Köln Mülheim gefunden worden, Rettungskräfte konnten nur noch einen Tod feststellen. Doch woran ist der Entertainer gestorben? Das soll nun eine Obduktion klären.

Nachdem die Staatsanwaltschaft einen Tag nach dem Tod von Willi Herren erklärt hatte, die Leiche des „Promis unter Palmen"-Stars zu obduzieren, um ein Fremdverschulden auszuschließen, liegt nun das vorläufige Obduktions-Ergebnis vor. Demnach hat die Obduktion keine Hinweise auf eine äußere Gewalteinwirkung ergeben, sodass die Leiche Herrens für die Bestattung freigegeben wurde. Das Ergebnis der chemisch-toxikologischen Untersuchung steht noch aus und wird erst in einigen Wochen erwartet.