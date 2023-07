„Wir machen rein, was geht“: Harald Glööckler plant weitere Schönheits-OP

Von: Lukas Einkammerer

Es geht zurück zum Beauty-Doc: Für TV-Persönlichkeit Harald Glööckler steht in der neuen Folge seiner RTLZWEI-Show abermals ein Besuch beim Schönheitschirurgen an.

Berlin – Dass er sich in der Vergangenheit schon des Öfteren unters Messer gelegt und sein Aussehen nach seinen Wünschen angepasst hat – daraus macht Harald Glööckler (58) kein Geheimnis. Ganz im Gegenteil sogar: Der Designer dokumentiert seine diversen Modifikationen offen in den sozialen Medien und im TV. In der neuesten Folge seiner RTLZWEI-Show macht er sehr deutlich, dass seine Beauty-Reise noch lange nicht an ihrem Ziel ist.

Alle Jahre wieder: Harald Glööckler lässt nächsten Beauty-Eingriff vornehmen

Seine bescheidenen Anfänge machte Harald Glööckler als Verkäufer in einem Modehaus, doch heute ist der exzentrische Fashion-Kenner sowohl aus der Fashionbranche als auch aus der deutschen Fernsehlandschaft nicht mehr wegzudenken. Nach seiner Teilnahme im Dschungelcamp 2022 zeigt RTLZWEI mit „Herr Glööckler sucht das Glück“ seit einigen Wochen das neueste TV-Projekt des „pompöösen“ Reality-Stars – und begleitet ihn dabei bei seinem bunten und natürlich äußerst extravaganten Alltag.

Neben einem Kunstprojekt der etwas anderen Art, bei der sich der Strass-Liebhaber leicht bekleidet ablichten lassen will, steht in der neuesten Folge von „Glööckler sucht das Glück“ (19. Juli um 21:15 Uhr bei RTLZWEI) auch wieder ein Besuch beim Schönheitschirurgen an. Wie eine Vorschau auf die Episode zeigt, ist dieses Mal wohl die Brust des glamourösen Wahlberliners an der Reihe. „Würde ich schon sagen mehr“, erklärt Harald Glööckler bei der Besprechung mit dem Arzt, während er zwei beachtliche Silikonimplantate inspiziert, „Wir machen rein, was geht.“

So fing alles an: Die Geschichte der Schönheitsoperation Egal ob Facelifting, Botox oder eine neue Reihe strahlend weißer Zähne – in der Welt der plastischen Chirurgie ist heute fast alles möglich. Tatsächlich reicht die Geschichte der kosmetischen Eingriffe bis ins Jahr 1200 v. Chr. zurück, wo in Indien mit Haut aus der Stirn Nasenrekonstruktionen vorgenommen wurden. Im Jahr 1450 gelangte diese rudimentäre Methode schließlich nach Sizilien, wo sie vom Arzt Antonio Branca abgefeilt wurde – und trotz Gegenstimmen der Kirche das Fundament für viele der heutigen Behandlungen bildete. In Deutschland fanden die ersten dieser Eingriffe 1818 statt, die mit weiteren Meilensteinen wie der Erfindung des Silikonimplantats 1962 den Grundstein für einen heute boomenden medizinischen Sektor legten. (Quelle: dgpraec.de)

Trotz starker optischer Veränderung: Harald Glööckler hatte kaum Beauty-OPs

Wer Bilder von Harald Glööckler aus den vergangenen Jahren vergleicht, merkt sofort, wie stark sich der Modeschöpfer verändert hat und ans Aufhören scheint er auch noch lange nicht zu denken. Zwar durchläuft sein Aussehen eine stete Verwandlung, besonders viele operative Eingriffe hat er aber trotzdem nicht hinter sich – nur eine Prozedur an den Augenlidern und eine Fettabsaugung.

Bei den vielen Malen, die er sich hingegen hat spritzen lassen, kommt er mittlerweile nicht mehr mit. „Ich habe jetzt ja auch schon ein paar Jahre hinter mir. Ich habe andere Sachen zu tun, als zu zählen, wie oft ich mich spritzen lasse“, erklärte Harald Glööckler in einem Interview mit t-online.de.

Sein Besuch beim Beauty-Doc ist nicht die einzige Veränderung, die im Leben von Harald Glööckler derzeit vor sich geht. Denn seit kurzem ist bekannt, dass er ein Jahr nach seiner Trennung einen jungen CDU-Politiker liebt. Verwendete Quellen: Instagram.com; t-online.de; dgpraec.de