Wegen Schönheits-Op: „Goodbye Deutschland“-Star Andreas Robens muss Caro sechs Wochen pflegen

Von: Claire Weiss

Teilen

Bei „Goodbye Deutschland“ legt sich Caro Robens mal wieder unters Messer. Die Schönheits-OP ist aber nicht ohne Risiken. Und so muss ihr Ehemann Andreas sich nach dem Eingriff um seine Frau kümmern.

Mallorca - Caro Robens (44) ist mit ihrem Aussehen unzufrieden. Vor allem ihr Po ist der „Goodbye Deutschland“-Auswanderin zu flach. Bei einer Schönheits-OP soll sich das nun ändern. Die Wuppertalerin will sich Silikonimplantate einsetzen lassen - 500 Gramm in jede Pobacke. Auch ihr Mann Andreas (56) findet: „Auf jeden Fall musst du da ordentlich was reinmachen, da fehlt ja eine ganze Menge!“ Durch Diäten habe sie ein „riesiges Loch“, dort, wo ihr Hintern sein sollte.

Caro Robens lässt sich beim Beauty-Doc generalüberholen

Doch nicht nur ihren Po will die 44-Jährige „optimieren“. Ihren Bauch will sie straffen und die Oberlippe liften lassen, damit sie voller aussieht. 17.500 Euro soll der Spaß kosten. Doch wie jede Operation ist die geplante Generalüberholung mit gewissen Risiken verbunden. Damit kennt sich Caro bestens aus. Sie hatte schon den ein oder anderen Eingriff, der nicht nach Plan verlief.

Andreas Robens schmollt, weil seine Frau Geld für Schönheits-OPs verprasst. © Screenshots/RTL+

Caro Robens Beauty-Eingriffe Mit Schönheits-OPs und -Eingriffen kennt sich die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin nur zu gut aus. Vor 12 Jahren ließ sie sich die Brüste machen. Ihr Gesicht hat sie mit dem Fadenlifting straffen lassen. Außerdem hat sie bereits zweimal ihren Po vergrößern lassen. Allerdings sind beide Eingriffe schiefgegangen. Nach dem Aquafilling litt Caro Robens unter schlimmen Schmerzen. Ihr Po entzündete sich mehrfach und dann verrutsche auch noch die Flüssigkeit vom Po ins Bein. Später ließ sie sich Hyaluron in den Hintern spritzen, doch das verklumpte. Beides musste die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin später entfernen lassen. „Das schöne Geld“, schmollt Andreas Robens als er an die beiden Eingriffe erinnert wird. Silikonimplantate sollen seiner Frau nun endlich den Traumhintern ermöglichen.

Für die Zeit nach der OP hat sich Caro bereits bestens vorbereitet: Sie hat sich vier neue Bücher besorgt. Denn die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin soll sich vier Wochen lang schonen und aufs Arbeiten verzichten. In ihrem Fall werden es wohl sogar sechs Wochen sein, vermutet die ehemalige Bodybuilderin bereits. „Sechs Wochen wirst du mich hegen und pflegen“, warnt Caro ihren Mann. Doch Andreas möchte davon nichts hören.

Harte Schale, weicher Kern: Andreas Robens zittert vor OP-Saal um seine Liebste

„Hast du ne Macke?“, lacht der 56-Jährige, „Nach zwei Wochen lass ich mich scheiden, weil du mich wahnsinnig gemacht hast!“ Normalerweise ist es Caro, die ihren Andreas verpflegt. Sogar das Obst schneidet sie ihrem Mann. „Natürlich hab ich Angst, dass da was schiefgeht, dass sie nicht wieder aufwacht. Wer soll mir mein Frühstück machen?“, scherzt der Wahlmallorquiner. Doch das scheint nur seine harte Schale zu sein. Als Caro später unter Narkose im OP-Saal liegt, bibbert Andreas vor der Tür und ist sichtlich nervös.

„Goodbye Deutschland“-Star Caro Robens: 20 unglaubliche Fotos ihrer Body-Transformation Fotostrecke ansehen

Zum Glück verläuft alles gut und beide sind letztendlich mit dem Ergebnis zufrieden. So taff die beiden manchmal wirken, so ein großes Herz haben die beiden - vor allem für Tiere. Als Caro und Andreas Robens ein Hund zuläuft, geben sie ihm ein neues Zuhause. Verwendete Quellen: RTL+