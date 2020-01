"You - Du wirst mich lieben" auf Netflix: Wo bleibt grünes Licht für Staffel 3?

Die 2. Staffel "You - Du wirst mich lieben" ist sowohl bei Fans als auch bei Kritikern gut angekommen. Aber wo bleibt das Go von Netflix für Staffel 3?

Netflix zaudert in der Regel nicht lange damit, eine Serie zu verlängern. Trotzdem gibt es bis jetzt noch keine Neuigkeiten darüber, ob die Serie "You - Du wirst mich lieben" eine 3. Staffel erhält. Die Zeichen stehen jedoch denkbar günstig.

+++Achtung, es folgen Spoiler zur 2. Staffel von "You - Du wirst mich lieben""+++

"You" Staffel 3: Bisher keine Informationen von Netflix bekannt

Das Ende der 2. Staffel von "You" schreit geradezu nach einer Fortsetzung. Während Joe in seiner neuen Flamme Love zunächst die Unschuld vom Lande sah und sie aufgrund ihrer Vollkommenheit vergötterte, musste er zuletzt feststellen, dass sie ihm gar nicht so unähnlich ist, wie er zunächst dachte.

Einzig aufgrund ihrer Schwangerschaft entschließt er sich am Ende der Staffel, sie nicht töten, sondern sich um ein gemeinsames, normales Leben der künftigen Familie zu bemühen. Doch schon kurz nachdem er mit der schwangeren Love ein Zuhause bezieht, scheint Joe wieder in alte Muster zu fallen: Er beobachtet die Nachbarin, die sein Interesse geweckt hat, durch den Zaun. Ein Hinweis auf Staffel 3, in der er Love untreu wird?

3. Staffel von "You" bei Netflix sehr wahrscheinlich

Obwohl es bisher noch kein grünes Licht von Netflix gab, scheint eine 3. Staffel der Stalker-Serie sicher. Das Online-Portal Deadline berichtete vor Kurzem davon, dass Kalifornien einer Reihe von Filmen und Serien Steuererleichterungen gewährt hat. Neben "Lucifer", "Euphoria" und der 2. Staffel "Star Trek: Picard" gehört auch "You" zu diesen Produktionen. Demnach soll die 3. Staffel - falls sie den kommt - mit über sieben Millionen US-Dollar unterstützt werden. Wenn sich Netflix dieses Geld nicht entgehen lassen will, wird der Streaming-Dienst also wohl oder übel weitere Folgen in Auftrag geben müssen.

Zudem schwärmt Showrunnerin Sera Gamble im Interview mit The Hollywood Reporter bereits von zukünftigen Staffeln: "Wir haben noch eine Menge Geschichten zu erzählen. Ich habe überhaupt keine Angst, zu sagen, dass wir Joe definitiv noch einige Staffeln begleiten könnten."

