Trailer zur 2. Staffel von "You - Du wirst mich lieben": Muss Joe endgültig hinter Gitter?

Joe stalkt sich in der 2. Staffel von "You - Du wirst mich lieben" durch Los Angeles. Ein Trailer verrät, wie seine Geschichte in einer neuen Stadt weitergeht.

Die erste Staffel von "You - Du wirst mich lieben" endete mit einem schockierenden Ereignis - und entsprechend auch mit einem spannenden Cliffhanger. Wie wird es mit Joe Goldberg nach seinen furchtbaren Taten weitergehen? Ein neuer Trailer zeigt nun, was die Fans der Netflix-Serie in wenigen Tagen erwartet. So viel sei gesagt: Es bleibt blutrünstig und schauerlich.

+++ Vorsicht, es folgen Spoiler zur 1. und 2. Staffel von "You - Du wirst mich lieben" +++

Rückblick: Das geschah in der 1. Staffel von "You - Du wirst mich lieben"

Die Thriller-Serie "You - Du wirst mich lieben" von den "Riverdale"-Machern handelt von Joe Goldberg (Penn Badgley aus "Gossip Girl" ), der sich Hals über Kopf in Beck (Elizabeth Lail) verliebt. Um sie so gut es geht an sich zu binden, beseitigt er sämtliche Hindernisse, die ihm im Weg stehen. Dabei schreckt er auch nicht vor Mord an Personen aus Becks näherem Umfeld zurück.

Gegen Ende der 1. Staffel eskaliert die Lage: Da Beck mehr über Joes Persönlichkeit als obsessiver Stalker und Mörder herausfindet, bleibt ihm keine andere Wahl, als auch sie zu töten. Ob die Hauptfigur all diese Straftaten in der 2. Staffel weiterhin geheim halten kann?

Trailer verrät, wie es in der 2. Staffel weitergehen könnte

Am Ende der ersten Staffel erschien eine totgeglaubte Exfreundin von Joe in seinem Buchladen und verlangte nach einem Gespräch mit ihm. Die Szene deutete an, dass er bald für seine Taten zur Verantwortung gezogen werden könnte. Diese Theorie stützt auch eine Szene aus dem neuen Trailer zur 2. Staffel, denn bei Minute 1:41 ist zu sehen, wie Joe in einen Raum eines Gefängnisses oder einer psychiatrischen Anstalt gesperrt wird.

Zuvor flieht er unter dem neuen Namen Will Bettelheim nach Los Angeles und trifft dort auf eine neue große Liebe: Love Quinn (Victoria Pedretti). Ob sie das gleiche Schicksal wie ihre Vorgängerin Beck ereilt, erfahren Fans der Serie jedoch erst am 26. Dezember 2019.

