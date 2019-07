Andrea Kiewel demütigt Stefan Mross im „ZDF-Fernsehgarten“: Blamage wegen David Hasselhoff

Armer Stefan Mross! Aufmerksamen TV-Zuschauern ist am Sonntagvormittag nicht entgangen, dass seine Kollegin Andrea Kiewel ihn in den Schatten stellte.

Wenn das Zweite das Erste schlägt: Stefan Mross hatte am Sonntagvormittag deutlich das Nachsehen. In seiner Sendung "Immer wieder sonntags" musste Mross selbst in Lederjacke als David Hasselhoff-Double auftreten und erinnerte so an das 30-jährige Jubiläum des Kult-Hits "Looking for Freedom".

Nette Darbietung, zusammen mit dem Schlagerduo Anita & Alexandra Hofmann. Doch wer später auch beim ZDF-Fernsehgarten einschaltete, hatte nur noch Mitleid mit dem Volksmusikanten und ARD-Moderator. Andrea „Kiwi“ Kiewel hatte nämlich das Original in ihrer Show - keine billige Kopie!

Hasselhoff im ZDF-Fernsehgarten: Kiwi stellt Stefan Mross in den Schatten

Mit einem fulminanten Auftritt präsentierte Hasselhoff zunächst im Duett mit Blümchen (Jasmin Wagner) den neuen Song "You Made The Summer Go Away". Zum Ende der Fernsehgarten-Show performte er dann seinen Kultsong "Looking for Freedom" mitsamt Zugabe.

Die Zuschauer am Mainzer Lerchenberg waren aus dem Häuschen. Und während Mross sich mühsam als der US-Star verkleidete, fuhr das Original bei Kiwi sogar mit dem legendären, sprechenden Auto K.I.T.T. aus der TV-Serie "Knight Rider" zur Bühne. Das war kein 1:0-Sieg für Kiwi, sondern eher ein 5:0-Kantersieg!

Hauptact bei Stefan Mross: Beatrice Egli auf der Bühne bei „Immer wieder sonntags“ (ARD)

Immerhin einen echten Star hatte Stefan Mross dann noch zu bieten: Am Ende seiner Sendung trat - charmant wie immer - Beatrice Egli auf. Und die Schweizerin hatte eine Gemeinsamkeit mit David Hasselhoff: Beide Musiker waren am Samstagabend schon bei Carmen Nebel zu sehen gewesen.

Bleibt nur zu hoffen, dass Mross am kommenden Sonntag nicht als Kiwi-Double auftreten muss ...

Ein verhängnisvoller Fußball-Gag bei „Immer wieder sonntags“ (ARD) von Stefan Mross

mag