Moderatorin Andrea Kiewel mit schmutziger Anspielung im ZDF-Fernsehgarten

Der ZDF-Fernsehgarten ist eine Sendung für die ganze Familie - dieser Spruch von Andrea Kiewel dagegen gehörte eher zur Kategorie FSK 18!

Neuharlingersiel - „Fernsehgarten on tour“ - zum Abschluss der „Kiwi-Saison“ im ZDF war die Show zum dritten Mal an der ostfriesischen Küste zu Gast. In der finalen Sendung in diesem Jahr leistete sich Moderatorin Andrea Kiewel dabei einen anrüchigen Kommentar bei einer Modenschau.

Modenschau im ZDF-Fernsehgarten: Andrea Kiewel kommt auf anrüchige Gedanken

Kiewel begrüßte Stylistin Astrid Rudolph, die das Thema Mode-Upcyling vorstellte. Die ZDF-Moderatorin brachte es auf den Punkt: „Eine zweite Chance für das ehemalige Lieblingskleid!“ Gute Kleidungsstücke, die nicht mehr im Trend sind, bekommen einen neuen, modischen Schnitt - schon kann man sich damit wieder auf die Straße trauen.

Unter anderem präsentierte daraufhin Model Jane, was sie aus ihrer zu weiten Jeanshose machte. Sie trennte die Beine unten ab und die Hose verwandelte sich in einen Rock. Kiewel zeigte sich besonders angetan von Janes Outfit mit Stiefeln und nach hinten gebundenen, blonden Haaren: „Jane sieht aus wie die heiße Frau meines Abitur-Direktors Elmar Paulke. Ein bisschen streng, aber nachts geht alles!“

+ Andrea Kiewel (ganz rechts) kommentierte das Outfit von Model Jane (5. v. r.) frech. © ZDF/Screenshot

„Aber nachts geht alles“ - Spruch von Kiewel im ZDF-Fernsehgarten sorgt für Reaktionen im Netz

Bitte was?! Richtig gehört! Stylistin Rudolph wusste nichts so recht mit der schmutzigen Anspielung anzufangen: „So wird es sein ...“ Schnell fand sie die Überleitung zu ihrem nächsten Model: „Hier kommt Anja, sie ist etwas zurückhaltender im Business-Outfit.“

Im Netz aber fand der Kiwi-Spruch großen Nachklang. „Fehlt nur noch die Gerte“, kommentierte ein User, dem Janes Outfit offenbar an SM-Praktiken erinnerte. Ein weiterer Twitter-User hatte eine ganz andere Assoziation: „Bei der Kellnerin bestellt dann jeder die Getränke!“ Tatsächlich sah der Rock in Kombination mit der weißen Bluse und dem Schlips verdächtig nach Kellnerin aus.

Bei der Kellnerin bestellt dann jeder die Getränke! #Fernsehgarten — Sardor (@Sardor99) October 13, 2019

Manche aber rüffelten Kiwi auch: „Was war das denn für ein dämlicher Spruch?“, wollte Twitter-Userin Susanne wissen. Genau für ihre lockere Zunge wird die Moderatorin von ihren treuen Fans geliebt - aber sie polarisiert eben auch immer mal wieder.

Was war das denn für ein dämlicher Spruch von Kiwi? #Fernsehgarten — Susanne (@SusanneUllmann1) October 13, 2019

