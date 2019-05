Es ist wieder so weit. Der „Fernsehgarten“ läuft am Sonntag im ZDF. Schon im Vorfeld sorgte die Sendung mit Andrea Kiewel für Ärger bei den Fans.

Mainz - Der ZDF-„Fernsehgarten“ am Sonntag steht unter dem Motto „Alle lieben Discofox!“. Bei diesem Thema haben die Macher vom ”Fernsehgarten” an Spaß und Tanzbein schwingen gedacht, wie auf der Webseite des Senders zu erfahren ist. Doch schon die Gästeliste erregt die Gemüter der Fans, wie in einige Kommentare zum ZDF-Facebook-Post demonstrieren.

Viele „Fernsehgarten“-Freunde lassen ihrer Kritik freien Lauf: “Discofox, ja schön.. aber mit Hits von diesen Musikern?!”. Die passen ihrer Meinung nach nämlich überhaupt nicht zu der Tanzschuppen-Musik.

Auf der Fernsehgarten-Gästeliste stehen für den 19. Mai: Anita und Alexandra Hofmann, Axel Fischer, Bernhard Brink, Christian Lais Daniela, Alfinito Francine Jordi, DJ Heartbeat und Sarah Lombardi (die auch fürs ZDF mit Florian Silbereisen dreht), Sonia Liebing, Olaf Malolepski (von den Flippers), Mitch Keller, Leonard und Frank Lukas.

„Eine Sendung für den Discofox und lauter Musik, die nix mit Discofox zu tun hat. Ist ja wie wenn man eine "Rock'n'Roll Sendung" macht und Scooter einlädt”, schreibt ein Mann in den Kommentaren. Andere sind einfach nur stinkig: “Richtig übles Programm” oder “Ich kriege schon wieder Brechreiz!” ist da zu lesen.

ZDF-Fernsehgarten: Streit um Sarah Lombardi & Co. als Gäste

So mancher Fan legt unter der Discofox-Programmankündigung direkt mit seiner Analyse los: “Mit dem Discofox verbinde ich eher Oliver Frank, Frank Lukas, Steffen Jürgens, Anna-Maria Zimmermann und Norman Langen als Olaf von den Flippers.”

Bei manchen Zuschauern klingt aber auch Enttäuschung durch, sie hätten ganz andere Musik ausgesucht: “Da würde ja Martin März mit ‘Zum Himmel und zurück’ noch super reinpassen. Purer Disco Fox”. Und ein anderer meint: “Oliver Frank hat die Discofoxmusik früher mitgeprägt (war einer der Vorreiter dieser Musik )!!!... Viele ANDERE haben doch erst später diese Musikrichtung für sich entdeckt!!!”

Startet die Show einen Discofox-Trend? Fan hat eine Theorie

Jetzt gibt es die Hater, die die Discofox-Sendung des ZDF-Fernsehgarten schon jetzt verdammen. Viele freuen sich aber auch richtig auf diese Ausgabe. Zum Beispiel dieser Fan:

Und eine aufmerksame Zuschauerin hat sogar eine Trend-Prognose:

Geht Discofox üben..

Nächste Woche Discofox pur. Erst der Discofox Marathon bei #letsdance und dann der Discofox #Fernsehgarten — ᗩᑎGIᕮ ® (@sweettweetangie) May 12, 2019

Die Fernsehgarten-Zuschauer spotteten neulich auch übel über das ESC-Duo, das am Samstag für Deutschland antritt. So oder so: Die Fernsehgarten-Fans scheinen hart im Austeilen zu sein: Unvergessen ist schon jetzt der „Bleibt-im-Slip“-Ausruf.

frs