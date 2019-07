Nach Hitze jetzt neue Rekordjagd im ZDF-Fernsehgarten - Beatrice Egli zu Gast

Den ersten Rekord gab es mit der Mega-Hitze im ZDF-Fernsehgarten schon vergangene Woche. Nun dreht sich eine ganze Show um Weltrekorde.

Mainz - Vergangene Woche ging es im ZDF-Fernsehgarten heiß zur Sache. 46 Grad wurden während der Show auf dem Lerchenberg in Mainz gemessen. Auch für die Ausgabe am 7. Juli dürfen sich die Zuschauer wieder auf zahlreiche Höhepunkte freuen, denn am Sonntag geht es im Fernsehgarten auf Rekordjagd.

Zahlreiche Musikstars im ZDF-Fernsehgarten: Beatrice Egli zu Gast

Für Gesprächsstoff sorgten vergangenen Sonntag vor allem der Auftritt von Loona und eine Aussage von Moderatorin Andrea Kiewel. Auch für die Show „Rekorde“ ist die Gästeliste mit namhaften Musik-Stars besetzt. So kommt unter anderem Beatrice Egli, die zuletzt mit einer Werbeaktion für Aufsehen sorgte.

Außerdem sollen Marie Wegener, Annet Louisan, Linda Hesse & Maximilian Arland, André Stade, KEiiNO, Peter Pux, Duncan Laurence, Miricalls, YouNotUs, und K-Reen im ZDF-Fernsehgarten für die nötige Abwechslung sorgen.

Rekordjagd im ZDF-Fernsehgarten am Sonntag

Ansonsten steht der Fernsehgarten ganz im Zeichen von Rekorden. „Auf ein Neues werden mutige und tolle Kandidaten versuchen, neue Weltrekorde aufzustellen, oder aber bereits bestehende zu brechen. Mitfiebern und Daumen drücken ist angesagt!“, heißt es auf der Facebook-Seite der Show.

Eine ähnliche Ausgabe gab es bereits am 3. September 2017. Welche Weltrekorde am Sonntag im Fernsehgarten genau in Angriff genommen werden, ist noch nicht bekannt. Dabei geht es aber wohl nicht nur groß und spektakulär zur Sache, sondern auch kleine, komplizierte Rekorde sollen gebrochen werden. Ob das klappt, ist am Sonntag von 11.50 bis 14.10 Uhr im ZDF oder im Livestream zu sehen.

Außerdem überraschte Moderatorin Kiwi diese Woche in einem blauen Badeanzug. Dabei weist sie schon auf ein weiteres Highlight des ZDF-Fernsehgartens hin.