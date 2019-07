ZDF-Fernsehgarten: Malle-Party - Große Schlager-Stars sorgen für Ballermann pur

Auf Mallorca ganz normal: Schon am Mittag wird die Stimmung aufgedreht. Dafür sorgt nun auch das Who-is-Who der Schlager-Stars im ZDF-Fernsehgarten.

Mainz - In Bayern beginnen die Sommerferien und dafür hat das ZDF etwas ganz besonderes in petto. Der Fernsehgarten startet am 28. Juli seine ganz eigene Ballermann-Party.

„Mallorca ist nur einmal im Jahr“ ist Andrea ‚Kiwi‘ Kiewels Motto an diesem Sonntag. Und für den Malle-Hype darf sie sich über sehr prominente Unterstützung freuen. Stimmungskanone Kiewel wird die Party aber wahrscheinlich sowieso genießen und prächtig anheizen können.

Mallorca-Party im ZDF-Fernsehgarten: Deutschlands berühmteste Schlager-Stars sind dabei

Auf keinen Fall fehlen darf natürlich der König von Mallorca, Jürgen Drews. Doch auch seine Gefolgschaft hat es in sich: Neben Carolina, Lorenz Büffel, Markus Becker und den Zipfelbuben werden mit Jürgen Milski, Tim Toupet und Mickie Krause die absoluten Ballermann-Top-Stars für Stimmung sorgen.

Fernsehgarten freut sich auf Ballermann-Stars: Wirbel um Schmuddel-Sängerin

Schlager-Sternchen Mia Julia wird ebenfalls im ZDF-Fernsehgarten sein und die Ballermann-Party anheizen. Dabei sorgt die Sängerin für gespaltene Gemüter. In den vergangenen Jahren hatte sie sich mit ihren Auftritten in El Arenal einen Namen gemacht, zuvor war sie Darstellerin in Erwachsenen-Filmen.

Manch einer erhofft sich eine solch pikante Show nun auch im Fernsehgarten, andere halten den Auftritt der Schlager-Queen mit der Vorgeschichte für unangemessen.

Ebenfalls unangemessen fanden viele Zuschauer ein Gespräch aus dem letzten ZDF-Fernsehgarten, als Andrea Kiewel ein Geburtstagskind „fett“ nannte.

