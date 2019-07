ZDF-Fernsehgarten: “Nicht in die Haare“ - Schmuddel-Sängerin reagiert anzüglich auf ‚Spritz-Karaoke‘

Was ist denn mit dem ZDF-Fernsehgarten los? Am Sonntag wird ein Schmuddel-Star zu Gast sein. Die Zuschauer sind überrascht.

Update vom 28. Juli 2019, 14.03 Uhr: Die Räumung des ZDF-Fernsehgartens schadete zwar der Stimmung unter den Stars und Moderatorin Andrea Kiewel wenig, die eigentliche Planung der Sendung fiel aber sprichwörtlich ins Wasser. Auf einen weiteren Wow-Moment mussten die Fans also verzichten.

Nur ein Zuschauer leistete sich einen unangemessenen Kommentar, als die Schlagersänger gemeinsam mit Kiwi in das angelegene Poolhaus umzogen. Der Regen hatte die Truppe schon erwischt und aus dem Publikum johlte ein Mann: „Wet-T-Shirt-Contest!“ Seine Forderung blieb unerfüllt, die Promis konnten zum Glück auch darüber lachen.

Update vom 28. Juli 2019, 12.40 Uhr: Der Sender hört nicht auf mit den Anzüglichkeiten. - Jetzt singen die „Zipflbuben“.

Update vom 28. Juli 2019, 12.19 Uhr: Es bleibt unfassbar anzüglich im Fernsehgarten! Als hätte es das ZDF geplant, steht als nächstes ein ‚Spritz-Karaoke‘ an. Kiwi warnt die Schlager-Stars: Wenn sie falsch singen, „spritzt sie das Mikrofon mies nass.“ - Mia Julia kommentiert das erst einmal nur mit einem langen „jaaa“.

In der lockeren Stimmung beginnt dann natürlich das Witzeln und auch die Schlager-Queen hält sich nicht zurück: „Aber nicht in die Haare!“, ihre eindeutig zweideutige Anspielung. Und Carolina legt sogar noch einen drauf: „Wenigstens ist es warm.“

Schmuddel-Sängerin Mia Julia heizt Zuschauern ein - prompt fliegt das erste Teil

Update vom 28. Juli 2019, 12.05 Uhr: Die Hoffnungen beziehungsweise Befürchtungen einiger Zuschauer wurde ebenfalls prompt erfüllt. Kaum in der Sendung angekommen, flog schon das erste Teil!

Allerdings nur der linke Schuh, den sie für ein skurriles Wettessen durch einen Gummistiefel austauschen musste. An ihm war eine Schnur befestigt, daran ein Gebäckteil, das ohne Hände verschlungen werden musste. „Wenn du gierig bist, geht das“, rechtfertigte die Blondine ihre starke Leistung.

ZDF-Fernsehgarten: Schmuddel-Sängerin Mia Julia heizt Zuschauern mit vollem Einsatz ein

Update vom 28. Juli 2019, 11.51 Uhr: Die Fans freuen sich, Mia Julia ist der erste Einzelauftritt vergönnt. Die hübsche Gilchingerin heizt den Zuschauern schon direkt zu Beginn ordentlich ein. Mit ihrem neuen Song ‚Weck mich nicht auf‘ sorgt die Schmuddel-Sängerin für die richtige Stimmung und verspricht im Text ein „geiles Leben“.

Das wird aber nicht ihr einziger Auftritt bleiben. Mia Julia bleibt der Show über die gesamte Dauer erhalten. Auch wenn sie dafür ins Trockene umziehen musste. Denn der Fernsehgarten musste auf einmal geräumt werden - zum ersten Mal in der Geschichte der Sendung.

ZDF-Fernsehgarten: Schmuddel-Sängerin mit pikanter Vorgeschichte spaltet die Gemüter

Update vom 27. Juli 2019: Am Donnerstag hat das ZDF auch via Facebook die Gästeliste für den Mallorca-Fernsehgarten am Sonntag veröffentlicht. Vielen Usern stach auch dort Mia Julia ins Auge - die ehemalige Hardcore-Erotik-Darstellerin, die danach durch Nackt-Gesangsshows auf sich aufmerksam machte und die jetzt einigermaßen seriös ist.

Viele freuen sich über den gewagten Gast. Doch einige zeigen sich auch überrascht. „Ihr habt Mia Julia eingeladen? Dass man das erleben darf... unter welchen Voraussetzungen denn? Ein ungeschriebenes Lied? Lange Klamotten ...? Was 'n noch?“, wundert sich ein Nutzer.

Verblüfft sind viele von der Einladung an Mia Julia. Es gibt aber auch viel Lob dafür. „Schlaues ZDF... endlich ist Mia Julia mit an Bord. Jetzt ist es ein richtiger Mallorca-Fernsehgarten, denn Mia Julia ist Mallorca“, schreibt eine Nutzerin. „Der Fernsehgarten wird explodieren“, prophezeit ein anderer.

ZDF-Fernsehgarten: Ferkel-Star am Sonntag dabei - Fan erwartet TV-Eklat

Unser Artikel vom 25. Juli 2019:

Mainz - „Malle ist nur einmal im Jahr!“ - unter diesem Motto steht am kommenden Sonntag (28.7., 11 Uhr) der ZDF-Fernsehgarten. Der zwar deswegen noch lange nicht auf Mallorca stattfindet, sondern wie gewohnt auf dem Mainzer Lerchenberg. Aber die Stars hat das ZDF natürlich dem Slogan gemäß ausgewählt.

Die Gästeliste stellt eine Art Who-is-Who der Mallorca-Stars dar. Lassen Sie sich das mal auf der Zunge zergehen: Mickie Krause, Jürgen Drews, Peter Wackel, Jürgen Milski, Markus Becker, Tim Toupet, Anna-Maria Zimmermann, Marry, Olaf Henning, Die Zipfelbuben, Carolina und Lorenz Büffel sind nach ZDF-Angaben mit dabei. Und werden mit Boller-Beats, melodischen Songs und leichten Texten die Zuschauer auf dem Lerchenberg und an den TV-Schirmen unterhalten.

„Die ‚Mallorca‘-Ausgabe zählt jedes Jahr zu den beliebtesten ‚Fernsehgarten‘-Ausgaben. Das liegt nicht zuletzt an den Künstlern, die das Mallorca-Gefühl auf den Lerchenberg bringen“, erklärt eine ZDF-Sprecherin der Ippen-Digital-Zentralredaktion.

Mia Julia ist im ZDF-Fernsehgarten dabei

Einer der Gäste könnte allerdings für Kontroversen sorgen: Mia Julia ist im ZDF-Fernsehgarten dabei. Unter dem Namen Mia Magma war die blonde Frau aus Gilching in Oberbayern einst in Erwachsenen-Filmen aktiv. Jetzt nennt sie sich Mia Julia, tritt als Sängerin auf und ist immer noch ziemlich verrucht unterwegs. Ein Highlight ihrer Shows war früher immer wieder, dass sie sich auf der Bühne auszog. So etwa 2014 in der Münchner Nachtgalerie - tz.de* zeigt die Bilder. Vor einigen Monaten sickerte auch durch, wie viel Mia Julia für einen Schlager-Auftritt kassiert.

Jetzt also der ZDF-Fernsehgarten. Ihren Auftritt teilte sie auch via Instagram und Facebook am Mittwoch begeistert ihren Fans mit. Samt der Info, dass sie gleich zwei Songs performen werde. Und am Abend geht‘s dann direkt weiter in den Bierkönig nach Mallorca.

Mia Julia zerstört Hoffnung auf Strip im ZDF-Fernsehgarten

In den sozialen Medien klärt Mia Julia auch die Frage, ob sie sich denn live im ZDF ausziehen wird. „Gut, dass es keine Nacktshows mehr gibt, da wären sonst einige im Publikum herzinfarktgefährdet“, schreibt nämlich ein User. Und die Schlagersängerin persönlich reagiert: „Auch damals wusste ich schon, wo es angebracht war und wo nicht. #ErziehungUndBenehmenIstAmStart.“

Fans von Mia Julia lassen nicht locker: „Bitte nackt!!“

Der blonde Star weiß also, dass nackte Tatsachen im ZDF-Fernsehgarten eher unangemessen sind. Wenngleich sich mancher Fan das wünschen würde. „Ich glaube, so ein süßer Nacktfrosch wie Mia ist eher lebensverlängernd. Ne hübsche Frau im Evaskostüm kann nur lebensverlängernd sein“, heißt es in den Reaktionen. „Bitte nackt!!“ fordert ein anderer und ergänzt eine wenig dezente Bemerkung übers ZDF-Fernsehgarten-Publikum. „Die Nacktshows vermisse ich sehr“, jammert ein weiterer Follower.

Ein Fan erwartet einen TV-Eklat: „Der ZDF-Fernsehgarten legt bereits jetzt die Nippelsternchen raus und die Fernsehsendung wird erstmalig mit fünfminütiger Verzögerung aufgezeichnet, um eventuelle Eskapaden raus zu schneiden.“

Mia Julia ist aber bei weitem nicht der einzige Schlager-Star, auf den sich die Zuschauer am Sonntag freuen dürfen. Das ZDF begrüßt ein wahres Who-is-who des deutschen Malle-Schlagers.

Das Portal news.de stellt derweil einen Verdacht auf: „Hat das ZDF etwa Quoten-Panik?“, heißt es dort. Doch die Frage wird direkt gleich beantwortet: Die Quoten beim ZDF-Fernsehgarten sind weiterhin prächtig.

Auch wenn Andrea Kiewel am vergangenen Sonntag bei einer Frage mächtig daneben griff. Im August kommt es übrigens zu einer Rocker-Sensation im ZDF-Fernsehgarten.

