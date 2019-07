ZDF-Fernsehgarten: Trug Beatrice Egli keinen BH? - Zuschauer irritiert: „Da wackelt einiges“

Der Auftritt von Schlagerstar Beatrice Egli im ZDF-Fernsehgarten sorgt für Wirbel. Dazu steuert Andrea Kiewel auf einen dubiosen Mann im Frosch-Kostüm zu.

Update vom 8. Juli: Der Auftritt von Beatrice Egli im TV-Fernsehgarten warf für viele TV-Zuschauer vor allem eine Frage auf: „Heute ohne BH? Da wackelt ja einiges.“

Heute ohne Bh?

Da wackelt ja einiges... #Fernsehgarten — Trashy (@Planlost) 7. Juli 2019

ZDF-Fernsehgarten: Angetrunkener Frosch-Mann platzt auf die Bühne und tanzt mit Beatrice Egli

News vom 07. Juli, 14.06 Uhr: Darauf haben viele Fans sicherlich schon sehnlichst gewartet. Endlich betritt Beatrice Egli die Bühne und präsentiert ihren neuen Song „Le Li La“.

Wohl auch ein besonderer Grund zu Freude für den angetrunkenen Bräutigam im Frosch-Kostüm. Während Egli singt, platzt auf einmal eine Polonaise auf die Bühne, angeführt von keinem anderem als dem angeheiterten Froschmann. Und die Schlager-Queen lässt sich prompt von ihm entführen und schließt sich dem Tanz an.

Mit den Händen auf den Schultern von Beatrice Egli eine Runde um die Bühne des ZDF-Fernsehgartens zu laufen, das hätte er sich vorher wohl nicht erträumt.

ZDF-Fernsehgarten: Schon drei Weltrekorde gepurzelt

Update vom 07. Juli, 13.24 Uhr: Bechern bleibt das Thema im heutigen Fernsehgarten. Nach dem Sekt-Rekord und dem angetrunkenen Bräutigam, schrammt der nächste Rekord-Versuch knapp am bisherigen Motto vorbei.

Lisa Ortwein ist „Speedstackering“. Und keine Sorge, die Jugendliche wird sich in der Show natürlich nicht betrinken. Sie versucht in eineinhalb Minuten 25-mal drei Becherstapel auf- und abzubauen.

Und sie hat es geschafft! Lisa bricht den Speedstacking-Weltrekord. Das ist jetzt schon der dritte Rekord am heutigen Tag!

ZDF-Fernsehgarten: Andrea Kiewel geht auf Mann in Frosch-Kostüm zu

Update vom 07. Juli, 13.00 Uhr: Plötzlich geht Andrea Kiewel auf einen Mann im Publikum zu. Der trägt ein Frosch-Kostüm und freut sich bester Laune. Kiwi klärt auf: „Er hatte ein Bier-Frühstück.“

Aber das ist zu entschuldigen, denn der junge Mann feiert seinen Junggesellen-Abschied im ZDF-Fernsehgarten. Die Moderatorin spaßt locker mit ihm und witzelt über den Hochzeits-Kuss und das Frosch-Kostüm. „Dann wirst du endlich hübsch“, verspricht sie in Anlehnung an das Märchen des Frosch-Königs.

Update vom 07. Juli, 12. 47 Uhr: Der nächste Kandidat lässt die Korken knallen! Mit einem Gulli-Deckel öffnet Mesut neun (!) Sektflaschen und bricht damit den ersten Weltrekord in der Sendung.

ZDF-Fernsehgarten: Erster Weltrekord gebrochen

Update vom 07. Juli, 12.21 Uhr: Über den Musik-Geschmack im ZDF-Fernsehgarten wurde schon öfter gestritten. Aber diese Live-Version der legendären Disco-Hymne ‚Narcotic‘ ist aller Kritik erhaben.

Update vom 07. Juli, 12.15 Uhr: Der erste wirkliche Rekordversuch ist super kurios! Darts-Legende Elmar Paulke moderiert den irren Einfall: Kandidat ‚Shorty‘ Brathering sitzt auf einem über-hohen Einrad und hält eine Darts-Scheibe über den Kopf und wirft Pfeile nach oben. 150 Punkte will er so erzielen. Leider hat das nicht geklappt, aber Kiwi muntert ihn mit einem Mainzel-Männchen auf.

Applaus im ZDF-Fernsehgarten für oberkörperfreien Mann

Update vom 07. Juli, 12.06 Uhr: Kein Kaltstart in der ersten Fernsehgarten-Sendung nach der Hitzewelle! Schon in ihrer Anmoderation fordert Andrea „Kiwi“ Kiewel den ersten Weltrekord. Ob das wirklich das am längsten klatschende Publikum aller Zeiten war, darf allerdings bezweifelt werden. Ihre Aufforderung war wohl auch eher ein kleiner Gag.

Für den lauteren Beifall sorgte tatsächlich ein Weltrekord-Aspirant, ohne wirklich etwas zu tun. Oberkörperfrei wurde er vorgestellt und erntete Jubelrufe und tosenden Beifall.

Nach Hitze nun neue Rekordjagd im ZDF-Fernsehgarten - Beatrice Egli zu Gast

Mainz - Vergangene Woche ging es im ZDF-Fernsehgarten heiß zur Sache. 46 Grad wurden während der Show auf dem Lerchenberg in Mainz gemessen. Auch für die Ausgabe am 7. Juli dürfen sich die Zuschauer wieder auf zahlreiche Höhepunkte freuen, denn am Sonntag geht es im Fernsehgarten auf Rekordjagd.

Zahlreiche Musikstars im ZDF-Fernsehgarten: Beatrice Egli zu Gast

Für Gesprächsstoff sorgten vergangenen Sonntag vor allem der Auftritt von Loona und eine Aussage von Moderatorin Andrea Kiewel. Auch für die Show „Rekorde“ ist die Gästeliste mit namhaften Musik-Stars besetzt. So kommt unter anderem Beatrice Egli, die zuletzt mit einer Werbeaktion für Aufsehen sorgte.

Außerdem sollen Marie Wegener, Annet Louisan, Linda Hesse & Maximilian Arland, André Stade, KEiiNO, Peter Pux, Duncan Laurence, Miricalls, YouNotUs, und K-Reen im ZDF-Fernsehgarten für die nötige Abwechslung sorgen.

Rekordjagd im ZDF-Fernsehgarten am Sonntag

Ansonsten steht der Fernsehgarten ganz im Zeichen von Rekorden. „Auf ein Neues werden mutige und tolle Kandidaten versuchen, neue Weltrekorde aufzustellen, oder aber bereits bestehende zu brechen. Mitfiebern und Daumen drücken ist angesagt!“, heißt es auf der Facebook-Seite der Show.

Eine ähnliche Ausgabe gab es bereits am 3. September 2017. Welche Weltrekorde am Sonntag im Fernsehgarten genau in Angriff genommen werden, ist noch nicht bekannt. Dabei geht es aber wohl nicht nur groß und spektakulär zur Sache, sondern auch kleine, komplizierte Rekorde sollen gebrochen werden. Ob das klappt, ist am Sonntag von 11.50 bis 14.10 Uhr im ZDF oder im Livestream zu sehen.

Außerdem überraschte Moderatorin Kiwi diese Woche in einem blauen Badeanzug. Dabei weist sie schon auf ein weiteres Highlight des ZDF-Fernsehgartens hin.