Endlich wieder „Promi Big Brother“. Am 18. November zogen die Kandidaten in den Promi Container. Abseits der Kameras versetzte Menderes Bağcı das Studiopublikum in Sorge.

Köln - Gestern startete die heißersehnte zehnte Staffel von „Promi Big Brother“. Schon in der ersten Folge mussten die Kandidaten zum Spiel antreten. Doch abseits der Kameras kam es zum großen Drama, den die Zuschauer vor dem Fernseher nicht mitbekommen haben. Menderes Bağcıs (38) Kreislauf machte schlapp und die DSDS-Ikone musste von einem Notarzt versorgt werden.

Notarzteinsatz bei Promi Big Brother: Menderes bricht zusammen

Als Schnecken verkleidet mussten die „Promi Big Brother“-Kandidaten über einen schleimigen Boden kriechen und einen Salat über die Ziellinie schieben. Menderes Bağcı robbte sich erfolgreich ins Ziel, doch als er sich aufrichtete, fing er an zu taumeln und musste von einer Notärztin versorgt werden.

„Ich habe die Szenen von der Tribüne im Studio verfolgen können. Es schien, dass sein Kreislauf etwas heruntergefahren ist. Ich war schon besorgt“, erklärte sein Manager Engin Cömert gegenüber bild.de. Doch der Schwächeanfall vom ehemaligen Dschungelkönig konnte in wenigen Minuten überwunden werden und Menderes kehrte zu seinen Mitstreitern zurück. Die Zuschauer zu Hause bekamen von dem Drama also nichts mit.

Menderes Bağcıs Manager glaubt Grund für Kreislaufproblem zu kennen

„Nach einer Woche Quarantäne im Hotel ohne sportliche Betätigung war das Spiel zur späten Zeit vielleicht etwas zu viel für ihn. Ich war froh, dass die Mitarbeiter so schnell und gut reagiert haben und direkt eine Ärztin zur Stelle war“, so Menderes Bağcıs Manager weiter.

Während Menderes Bağcıi mit seinem Kreislauf zu kämpfen hat, sorgt Jeremy Fragrance bei „Promi Big Brother“ bereits für Furore. Er möchte seinen weißen Anzug nicht ausziehen, da dieser sein Markenzeichen ist. Damit stößt er auf harte Kritik unter seinen Mitbewohnern. Verwendete Quellen: Sat.1, bild.de