Zuschauerliebling bei „Rote Rosen“ von ARD rausgeschmissen

Von: Elena Rothammer

Dirk Hartkopf mauserte sich in „Rote Rosen“ als „Käse-Werner“ zum Zuschauerliebling. Doch nun muss der sympathische Darsteller die ARD-Telenovela verlassen...

Lüneburg – Seit 2006 läuft „Rote Rosen“ in der ARD, befindet sich derzeit jedoch in der Sommerpause. Mit von der Partie ist seit vier Jahren unter anderem Dirk Hartkopf (53). Eigentlich sollte er nur als Komparse die gute Seele im Käseladen von Astrid Richter, gespielt von Claudia Schmutzler (56), verkörpern. Binnen kurzer Zeit gewann er jedoch die Herzen der Zuschauer und wurde zu einer festen Nebenrolle – bis jetzt.

Dirk Hartkopf bedauert sein „Rote Rosen“-Aus

Die ARD-Telenovela erfreut sich großer Beliebtheit. Als „Rote Rosen“ in der Mediathek blockiert wurde, herrschte Enttäuschung unter den Fans. Insbesondere Dirk Hartkopf alias „Käse-Werner“ erfreute die Zuschauer seit Jahren. Künftig müssen sie jedoch auf den sympathischen Darsteller verzichten, wie dieser der Landeszeitung für die Lüneburger Heide erzählte.

Dirk Hartkopf selbst zeigte sich traurig über sein Serien-Aus. „Ich habe das wirklich gern gemacht. Andererseits ist es aber natürlich auch nicht so leicht, sich gerade nach Ende der Corona-Pandemie dauerhaft für ein, zwei Drehtage pro Woche von seinem regulären Job freizuschaufeln und beides unter einen Hut zu bekommen.“

„Rote Rosen“-Pressesprecherin erklärt Dirk Hartkopfs Rauswurf

Daniela Behns, die Pressesprecherin von „Rote Rosen“ äußerte sich zu Dirk Hartkopfs Serien-Aus und erklärte: „Es gehört zur Natur einer langlaufenden Serie, dass Figuren auserzählt sind. Jede Figur, die unsere Serie verlässt, tut dies mit schönen Erinnerungen.“ Dafür würden aber immer wieder neue Figuren mit spannenden Geschichten kommen.

Wann die letzten „Rote Rosen“-Folge mit Dirk Hartkopf zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt. Am 24. Juli kehrt die ARD-Telenovela wieder aus der Sommerpause zurück. Mit einer „Rote Rosen“-Darstellerin wird es aber auch an anderer Stelle ein Wiedersehen geben – denn sie ist in der kommenden „Der Bergdoktor“-Staffel dabei. Verwendete Quellen: Landeszeitung für die Lüneburger Heide