Live-Konzert für Zuhause: „Morsefest“ in der Verlosung

Bühnenshow mit Videoscreens und Livetänzern

+ © Radiant Records Gemeinsam mit 38 Musikern hatte sich The Neal Morse Band beim "Morsefest 2015" zu einem Live-Prog-Orchester zusammengefunden. © Radiant Records

Derzeit ist The Neal Morse Band auf Tour. Wer in den Genuss eines Live-Auftritts kommen möchte: Wir verlosen eine Blu-Ray-Disc „Morsefest 2015“.

Zwei Nächte lang hatten The Neal Morse Band und 38 Livemusiker beim „Morsefest 2015“ Songs aus der Karriere des 56-jährigen, in Los Angeles geborenen Sängers und Multiinstrumentalisten Neal Morse in neuen Arrangements interpretiert - zwei Konzerte mit einer Gesamtlänge von fünf Stunden. Kurz nach der Veröffentlichung ihres Prog-Rock-Albums „The Similitude of a Dream“ Ende 2016, ist das Konzertevent der Band nun am 24. März auf einer Blu-Ray-Disc auf den Markt gekommen.

Über die Jahre hatte die Prog-Rock-Ikone Neal Morse zusammen mit Mike Portney und dem langjährigen Bassist Randy George stets die Musiker zusammengebracht, die gebraucht wurden, um seine Songs adäquat umzusetzen. 2012 dann sollte die Band langfristig verstärkt werden: Nach mehrtägigen Probe-Sessions entschied sich das bisherige Trio für Bill Hubauer (Keyboards, Gesang) und Eric Gillette (Gitarre, Gesang). Gemeinsam spielten sie 2015 auch das Album „The Grand Experiment“ ein. Derzeit tourt die Band mit ihrem neuesten Album, „The Similitude of a Dream“.

