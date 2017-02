CD-Verlosung: Cloud Nothings mit „Life Without Sounds“

Ein Exemplar zu gewinnen

+ © op-online Das neue Album von Cloud Nothings „Life Without Sound“ in der Verlosung. © op-online

Neues Jahr, neues Album - Mit Vollgas sind die Cloud Nothings ins Jahr 2017 gestartet. „Life Without Sound“ heißt das Werk, das Ende Januar erschienen ist. Wir verlosen ein Exemplar.

Cloud Nothings, das sind Dylan Baldi (Gesang, Gitarre), TJ Duke (Bass, Hintergrundgesang), Jayson Gerycz (Schlagzeug) und Chris Brown (Gitarre). 2010 haben sie ihr Debütalbum veröffentlicht. Mit „Life Without Sound“ folgt das inzwischen fünfte Werk der Band aus Ohio. Produziert wurde es Anfang des vergangenen Jahres in El Paso - und zwar von John Goodmanson. Er hat auch schon mit Sleater-Kinney und Death Cab for Cutie zusammen gearbeitet.

Im März gehen die vier Männer jetzt mit ihrem neusten Werk auf Tour, dabei statten sie unter anderem Hamburg, Berlin, München und Köln einen Besuch ab. Wer es aber nicht auf ein Konzert schafft, hat jetzt die Chance bei uns ein Exemplar des Albums „Life Without Sound“ zu gewinnen. Um beim Gewinnspiel dabei zu sein, muss man einfach nur das unten stehende Formular ausfüllen. Die Verlosung endet am 05. März (der Rechtsweg ist ausgeschlossen). Viel Glück!