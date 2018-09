Debütalbum von The Gardener & The Tree zu gewinnen

Indie-Folk aus der Schweiz

Die Indie-Folk-Band The Gardener & The Tree aus der Schweiz veröffentlicht ihr Debütalbum "69591, LAXÅ". Wir verlosen eine CD.

Das Debütalbum der Schweizer Band ist facettenreich, gibt Songs einer langen Bandgeschichte wieder und zeigt Bilder der Zukunft. The Gardener & The Tree veröffentlichen mit "69591, LAXÅ" das erste Album ihrer Karriere. Sie beweisen nicht nur eine einprägsame Linie sondern auch Mut zur Authentizität und lassen in ihre Vergangenheit blicken. In der Schweiz ist "69591, LAXÅ" bereits erschienen und dort direkt auf Platz fünf der Charts gelandet.

Video

Seit kurzem ist "69591, LAXÅ" auch in Deutschland erhältlich. Wir verlosen eine CD. Einfach das Formular unten bis zum 7. Oktober ausfüllen (der Rechtsweg ist ausgeschlossen) - wir wünschen viel Glück! (lj)

Rubriklistenbild: © Networking Media