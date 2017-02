DVD-Gewinnspiel: Trainieren mit der Yogatherapie

Ursprünglich ein rein spiritueller Weg, der vor allem die Suche nach Erleuchtung durch Meditation zum Ziel hatte, verfolgen Yoga-Übungen heute meistens einen ganzheitlichen Ansatz, der Körper, Geist und Seele in Einklang bringen soll. In Deutschland praktizieren inzwischen mehr als drei Millionen Menschen Yoga - 80 Prozent sind Frauen. Wir verlosen fünf Exemplare der „Yogatherapie“.

Die DVD „Yogatheraphie“ umfasst neben einer Einführung auch drei 30-Minuten-Workouts für die Problemzonen Nacken und Schultern, Hüfte und Knie sowie den Rücken und die Bandscheiben. Zudem stellt Kate Hall, Fitness- und Yoga-Expertin, drei SOS-Workouts vor, die akute Schmerzen lindern können und sich durch die jeweilige Länge von nur 10 bis 15 Minuten gut in den Alltag integrieren lassen. So kann man seine Beschwerden mit geringem Zeitaufwand beheben bzw. ihnen vorbeugen und gestärkter durchs Leben gehen. Mit Kates Workout soll Yoga Spaß machen.

Die Workout-DVD „Yogatherapie“ bietet also ein einfach anzuwendendes Yoga-Programm, das nicht nur Körper und Geist stärkt, sondern zur Prävention und Selbstheilung von Verspannungen im Nacken- und Schulterbereich, Knie- und Hüftleiden und/oder Rückenschmerzen, angewandt werden kann. So werden einzelne Yoga-Techniken konkret auf individuelle Beschwerden angepasst. Wir verlosen fünf Exemplare der „Yogatheraphie“. Wer beim Gewinnspiel dabei sein möchte, muss einfach nur das unten stehende Formular ausfüllen. Die Verlosung endet am 05. März (der Rechtsweg ist ausgeschlossen). Viel Glück!