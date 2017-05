Foto-Wettbewerb zum Geburtstag der Offenbach-Post

Wir wünschen uns Glückwünsche

Unsere Zeitung feiert Geburtstag. Seit nunmehr 70 Jahren liefert sie zuverlässig Nachrichten aus aller Welt, aber vor allem aus der Nachbarschaft. Sie können uns beglückwünschen und dabei tolle Preise gewinnen!

In der Region Rhein-Main ist die Offenbach-Post bei Lesern und Werbekunden so zu einer festen Größe geworden. In vielen Familien gehört sie seit vielen Jahren zum Alltag. Wir glauben, eine besonders innige Beziehung zu unseren Leserinnen und Lesern zu haben, nicht zuletzt, weil wir uns auch um Kleinigkeiten kümmern und uns als Anwalt unserer Kunden verstehen – und dies alles in gedruckter Form wie digital auf op-online.de. Wenn Sie das auch so sehen, können sie uns ja beglückwünschen. Wir hätten da eine Foto-Botschaft mit einem Zeitungsmotiv gedacht. Wir würden uns sehr freuen und Sie können tolle Preise gewinnen. Unter allen Einsendern verlosen wir eine Digitalkamera und zweimal zwei Gutscheine für einen Brunch im Sheraton Hotel Offenbach.

Schicken Sie ihre Fotos bitte an red.online@op-online.de. Einsendeschluss ist der 19. Mai. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die schönsten Motive werden in einer Bildergalerie auf op-online.de veröffentlicht. Ausgewählte Fotos haben zudem die Chance in der Printausgabe abgedruckt zu werden. Viel Spaß beim Fotografieren.