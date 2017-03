Schönste Frühlings- und Osterbilder der Leser gesucht

Offenbach - Bis zu 22 Grad sollen es in den nächsten Tagen werden. Wir suchen deshalb die schönsten Frühlings- und Osterbilder unserer Leser. Tolle Motive landen mit etwas Glück in der Printausgabe der Offenbach-Post.

+ Tolle Preise für schöne Fotos... © op-online.de

Die Prognose der Meteorologen stimmt hoffnungsfroh, der Frühling ist in der Region angekommen! Und bis Ostern sind es nur noch wenige Wochen. Deshalb möchten wir unsere Leser ab sofort zur Teilnahme an einem Fotowettbewerb animieren. Das Thema ist recht simpel: Frühling und Ostern in der Region. Ein Mangel an Motiven ist nicht zu erwarten. Die schönsten Bilder werden in einer Fotogalerie auf op-online.de veröffentlicht, mit etwas Glück wird Ihr Motiv vielleicht auch in der Printausgabe der Offenbach-Post gedruckt.