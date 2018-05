Album von Richie Sambora und Orianthi alias RSO gewinnen

Der ehemalige Bon-Jovi-Gitarrist Richie Sambora und die Saiten-Virtuosin Orianthi veröffentlichen als RSO ihre erste Platte. Wir verlosen ein Exemplar auf CD.

Gerade erst wurde der frühere Bon-Jovi-Gitarrist Richie Sambora in die berühmte "Rock & Roll Hall Of Fame" aufgenommen, nun veröffentlicht er unter dem Kürzel RSO gemeinsam mit der australischen Star-Gitarristin Orianthi das Album "Radio Free America" beim Label BMG. Seit dem 11. Mai ist das Album im Handel erhältlich. Auf den 15 Songs vereinen Richie Sambora und seine Lebensgefährtin Orianthi Rock, Blues, Pop, R`N`B und Country.

+ Das Album "Radio Free America" von Richie Sambora und Orianthi alias RSO © BMG

Produziert wurde die Platte vom Hardrock-Spezialisten Bob Rock (Metallica, Bon Jovi) in Samboras und Orianthis Heim in Los Angeles. Laut dem Musikmagazin Rolling Stone ist Richie Sambora als Mitglied von Bon Jovi für etliche Hits mitverantwortlich („Livin‘ on a Prayer“, „Wanted Dead Or Alive“), Orianthi machte sich als Live-Musikern für Michael Jackson, Santana, Prince oder ZZ Top einen Namen und veröffentlichte Soloalben wie „Heaven In This Hell“.