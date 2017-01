„Hacienda Classical“ in der Verlosung

Club-Sounds treffen auf Symphony Orchestra

Clubklassiker in neuem musikalischen Gewand - das ist „Hacienda Classical“. Wir verlosen ein Exemplar des Albums.

Ausverkaufe Konzerte in Großbritannien, unter anderem in der Royal Albert Hall in London im letzten Jahr, jetzt will das Team rund um Graeme Park und Mike Pickering an den Erfolg anknüpfen. Die beiden DJs erschufen den originalen Hacienda-Sound. Konzipiert wurde das neue Album jetzt von Peter Hook, dem Mitbegründer von Joy Division und New Order. Das bedeutet: Dancefloor-Hits treffen auf Orchesterinstrumente: ein Kontrast, der bekannte Club-Klassiker wie „Blue Monday“, „Voodoo Ray“, „Good Life“ und „Ride On Time“ zu neuem Leben erweckt. Mit dabei auf „Hacienda Classical“ außerdem Titel wie „Strings of Live„, „Move Your Body“ sowie einen umwerfenden neuen Take von „You Got The Love“.

Hacienda Classical © Sony Classical Nach den ausverkauften Konzerten war die Nachfrage nach einer Disc-Version des Auftritts groß - jetzt kann sich jeder den Sound von „Hacienda Classical" ins Wohnzimmer holen.