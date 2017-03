Neues Album von „Hurray For The Riff Raff“ gewinnen

„The Navigator“

+ © ATO Records The Navigator © ATO Records

Die amerikanische Band „Hurray For The Riff Raff“ hat ein neues Album rausgebracht. Wir verlosen zwei Exemplare von „The Navigator“.

Das Album „The Navigator”, das am 10. März bei ATO Records erschienen ist, erzählt die Geschichte einer umherstreifenden Seele, die am Scheideweg zwischen Identität und dem Druck ihrer Herkunft steht. Das Straßenkind Navita durchquert dabei eine brennende Stadt auf der Suche nach sich selbst. Auch musikalisch erforscht „Hurray For The Riff Raff“ auf dem Album neue Wege.

Hier ein erster Eindruck:

Wer beim Gewinnspiel dabei sein möchte, muss einfach nur das unten stehende Formular ausfüllen. Die Verlosung endet am 30. April (der Rechtsweg ist ausgeschlossen). Viel Glück! (ch)