Neues Album „Let me fly“ von Mike + The Mechanics zu verlosen

Von einem Chor begleitet

+ © Patrick Balls © Patrick Balls

Wir verlosen ein Exemplar des mittlerweile achten Albums mit dem Namen „Let me fly“ von Mike + The Mechanics.

Mike + The Mechanics ist ein musikalisches Projekt des britischen Songschreibers und Genesis-Gitarristen Mike Rutherford. Ein langer Weg liegt hinter der Fertigstellung des aktuellen Albums. Nachdem das letzte Album 2011 „The Road“ knapp unter die Top 50 in Deutschland kam, gibt es nun seit 7. April „Let me fly“ auf dem Markt. Bei den Stücken wird die Stimme des Sängers Andrew Roachford von einem Chor begleitet. Mit abwechslungsreiche Melodien, die sich rund um Liebe und Leben drehen, werden Hörer garantiert emotional angesprochen. Wer beim Gewinnspiel dabei sein möchte, muss einfach nur das unten stehende Formular ausfüllen. Die Verlosung endet am 14. Mai (der Rechtsweg ist ausgeschlossen). Viel Glück! (ck)