„My Little Pony-Magazine" in der Verlosung

Mit pfiffigen Rätselseiten, lustigen Comics und großen Postern kommt am 23. Februar das neue Kindermagazin „My little Pony" auf den Markt. Wir verlosen drei Exemplare mitsamt weiteren Rätsel- und Bastelbüchern.

Die jungen Leser schlüpfen in eine farbenfrohe und verrückte Magazin-Welt, in der „Rainbow Dash“, „Twilight Sparkle“, „Pinkie Pie“, „Applejack“ und viele weitere süße Wesen im Königreich Equestria leben. Dort kümmern sich die Comic-Helden um die Belange der Natur und Tierwelt, und ergründen die Geheimnisse der Freundschaft.

+ Das Cover des neuen Magazins „My Little Pony-Magazine" © Egmont Ehapa Media

„My little Pony" richtet sich an Kinder zwischen vier und acht Jahren und erscheint alle zwei Monate. In der Erstausgabe gibt es außerdem das süße „Mini-Pony Baby Flurry Heart" als kleines Geschenk. Wir verlosen drei Exemplare von „My little Pony" - dazu gibt es jeweils noch zwei Rätselhefte, von denen eines auch zum Ausmalen geeignet ist, sowie ein Geschichtsbuch. Wer bei der Verlosung dabei sein möchte, muss einfach nur das unten stehende Formular ausfüllen. Die Verlosung endet am 19. März (der Rechtsweg ist ausgeschlossen). Viel Glück!