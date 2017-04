Neues Album

+ © Jim Rakete/earMUSIC Deep Purple © Jim Rakete/earMUSIC

Seit gestern ist das neue Album von Deep Purple im Handel erhältlich. Wir verlosen eine CD von "Infinite".

Die Gruppe Deep Purple hat ihr neues Studioalbum veröffentlicht: Seit gestern (7. April) ist "Infinite" im Handel erhältlich. Wir verlosen eine CD des neuen Albums. Deep Purple kündigte kürzlich außerdem eine neue Konzert-Tournee an, am 10. Juni gastiert die Band in der Frankfurter Festhalle.