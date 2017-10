Neues Album von Götz Alsmann zu gewinnen 

Musikalische Städtereise

+ © Universal Music Cover des neuen Albums von Götz Alsmann. © Universal Music

Götz Alsmann haben es Städte angetan. Mit "In Rom" gibt's bereits den dritten Teil seiner musikalischen Städtereise. „Paris war eine logische Wahl, der Broadway in New York natürlich auch, und ich denke, da darf Rom sicherlich nicht fehlen", sagt er. Wir verlosen ein Exemplar.

Götz Alsmann legt mit "In Rom" den dritten Teil seiner musikalischen Städte-Trilogie vor. Das mit dem "Echo Jazz" dekorierte Album In Paris" erschien 2011, der "Am Broadway" betitelte Abstecher in die Neue Welt kam vor drei Jahren heraus. Götz Alsmann: „Die Idee dieser Trilogie ist ja, in Städte zu reisen, die der Unterhaltungsmusik viel geschenkt haben. Ich habe mich auf jeden Fall voll darauf eingelassen, habe fast ein halbes Jahr nichts anderes gehört als italienische Lieder.“

Die konzeptionelle Herangehensweise blieb die gleiche. Götz Alsmann und seine Band quartierten sich im April 2017 vor Ort für zehn Tage in einem adäquaten Studio ein, um mit heimischen Tontechnikern eine spezifische Sound-Atmosphäre zu kreieren. „Das ist ja auch ein entscheidender Teil dieses Trilogie-Projektes, dass wir in den jeweiligen Ländern auch in wirklich musikhistorisch bedeutsame Studios gehen“, betont er. Als Studio diente hier das renommierte, vom berühmten Filmmusikkomponisten Ennio Morricone mitgegründete, "Forum Music Village" mitten im Herzen der Metropole.

"In Rom" ist Götz Alsmanns fünftes Album für das Blue Note-Label seit 2007 und gibt es seit dem 15. September. Wir verlosen ein Exemplar. Einfach das Formular unten bis zum 29. Oktober ausfüllen (der Rechtsweg ist ausgeschlossen), wir wünschen viel Glück!