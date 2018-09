Gewinnspiel: Skurrile Szenen aus Schweden bei "Solsidan"

Blick hinter die Fassade der Mittelschicht

In der skandinavischen Sitcom "Solsidan" geht es um den nicht immer perfekten Alltag in einem Vorort Stockholms. Wir verlosen fünf DVDs der ersten Staffel.

Der Zahnarzt Alex zieht mit seiner hochschwangeren Freundin Anna zurück in sein Elternhaus in den wohlhabenden Vorort Saltsjöbaden östlich von Stockholm. Dort muss sich Alex unter anderem mit seiner renitenten Mutter, seinem versnobten Jugendfreund und dessen stets wie aus dem Ei gepellten und oberflächlichen Gemahlin Mickan arrangieren. An skurriler Situationskomik wird nicht gespart. Die macht Solsidan zu einem vergnüglichen Blick hinter die nicht immer so perfekte Fassade des skandinavischen Mittelstands. Alex-Darsteller und kreativer Kopf hinter der Serie ist Felix Herngren (Autor und Regisseur der Bestseller-Verfilmung von "Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand").

Bislang gibt es fünf Staffeln der erfolgreichen Sitcom, seit kurzem ist die erste auf DVD erhältlich. Wir verlosen fünf Exemplare. Einfach das Formular unten bis zum 7. Oktober ausfüllen (der Rechtsweg ist ausgeschlossen) - wir wünschen viel Glück! (lj)

