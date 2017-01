Hans Zimmer „The Classics“ in der Verlosung

Klassiker neu eingespielt

Der gebürtige Frankfurter Hans Zimmer gilt als der führende Komponist von Filmmusik in Hollywood. Wir verlosen ein Exemplar seines neuen Albums „The Classics“.

Fast jeder kennt seine großen Erfolge: die Filmmusik zu „Pirates of the Caribbean“, „Gladiator“ oder „Crimson Tide“. Für das neue Album „The Classics“ hat Hans Zimmer seine bekanntesten Filmmusiken erstmals speziell für weltweit anerkannte Solisten arrangiert, wie zum Beispiel für die Pianisten Lang Lang und Khatia Buniatishvili, den Trompeter Till Brönner, die Cellozauberer 2Cellos und Tina Guo, für so unterschiedliche Geiger wie Maxim Vengerov und Lindsey Stirling oder für die Internetstars The Piano Guys oder die Sängerin Leona Lewis.

Das Album zeigt die Vielseitigkeit Hans Zimmers: er schafft es in traditionellen Orchesterklang oftmals elektronische Elemente einzubinden. Einige Beispiele sind die Scores zu Filmen wie „The Dark Knight Rises“, „Interstellar“ oder auch „Inception“. Für inzwischen mehr als 120 Filme hat Hans Zimmer die Musik geschrieben - unter anderem den Score zu „Der König der Löwen“. Er wurde mehr als 15 Millionen Mal verkauft und Zimmer erhielt dafür einen Oscar, zwei Golden Globes sowie vier Grammys. Wir verlosen ein Exemplar seines neuen Albums „The Classics“. Wer bei der Verlosung dabei sein möchte, muss einfach nur das unten stehende Formular ausfüllen. Das Gewinnspiel endet am 19. Februar (der Rechtsweg ist ausgeschlossen). Viel Glück!