Tina Guo im Gewinnspiel: Spiele-Sounds auf dem Cello

"Game on!" in der Verlosung

Tina Guo hat ihr erstes eigenes Album veröffentlicht. In "Game on!" präsentiert sie Sounds aus populären Games wie World of Warcraft, Mario oder Pokémon.

Tina Guo ist weltweit bekannt als Cellistin in der Band von Hans Zimmer. Nun ist seit Februar ihr erstes eigenes Album auf dem Markt. In "Game on!" präsentiert Tina Guo neue, energiegeladene Sounds aus populären Games wie World of Warcraft, Mario oder Pokémon. Wie verlosen eine CD.

Die vielseitige Crossover-Cellistin durfte bereits mit Weltstars wie Justin Bieber, Stevie Wonder oder Skrillex auf der Bühne stehen. Dazu wirkte sie bei Soundracks zu Kino-Blockbustern wie "Batman vs Superman" oder "Sherlock Holmes" mit. Die größten Erfolge feierte die talentierte Musikerin aber mit der Band von Hans Zimmer, mit der sie ihre Popularität erlangen konnte und auf Konzerten in vollen Stadien spielen durfte.

