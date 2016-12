Verlosung: Früheste bekannte Live-Aufnahmen von The Doors

Sammlerbox „London Fog 1966“

+ © WME Das Konzert in der Bar London Fog spielten die Doors 1966, also im selben Jahr, in dem sie auch ihr bekanntes Debütalbum aufnahmen. Nun erscheinen die Aufnahmen erstmals in einer limitierten Sammlerbox. © WME

Bislang unveröffentlichte Musikaufnahmen, rare Erinnerungsstücke und nie gezeigte Fotos - das beinhaltet die Sammlerbox „London Fog 1966“ von The Doors. Die Edition ist benannt nach der Bar, in der die Band aus Los Angeles regelmäßig spielte, bevor sie weltbekannt wurde.

Noch bevor The Doors die Musikszene 1967 im Sturm nahmen, waren sie die Hausband im London Fog, einer Bar am Sunset Strip in Los Angeles, die nur ein paar Schritte vom berühmten Whisky-A-Gogo entfernt lag. Dort unternahmen viele berühmte Bands ihre ersten Schritte in Richtung Weltruhm und absolvierten legendäre Auftritte. Für The Doors kam es nicht anders: Die „London Fog 1966“-Show fand im selben Jahr statt, in dem sie auch ihr Debüt aufnahmen. Nachdem das gleichnamige Album „The Doors“ im Januar 1967 erschienen war, wurde es eines der einflussreichsten Alben der Rockgeschichte.

+ © Networking Media Die Sammler-Box „London Fog 1966“ wirkt wie eine Art Zeitmaschine, die Fans mit bisher völlig unbekannten Aufnahmen aus dem London Fog direkt in den Monat Mai des Jahres 1966 katapultiert. Kaum jemand wusste bis vor kurzem, dass diese Aufnahmen überhaupt existieren. Es sind die ersten der Doors in ihren frühen Anfangstagen, als sie noch Blues-Coverversionen mit frühen Versionen eigener Songs mischten. Die heute erschienene Edition der Box ist auf 18.000 Exemplare limitiert. Die sieben Songs des Live-Sets sind auf CD und einer Zehn-Zoll-Vinyl-Schallplatte enthalten, die wie eine typische Testpressung aussieht. Neben der bislang unveröffentlichten Musik ist die Box vollgepackt mit Erinnerungsstücken, darunter ein Poster, die von John Densmore handgeschriebene Setlist sowie ein Bierdeckel aus dem London Fog. Zudem liegen bisher unveröffentlichten Schwarzweiß-Abzüge ihres Auftritts im London Fog der Box bei, die einen jungen Morrison mit John Densmore, Robby Krieger und Ray Manzarek auf einer kleinen, vollgestellten Bühne zeigen.

Wir verlosen ein Exemplare der Box „London Fog 1966“. Wer bei der Verlosung dabei sein möchte, muss einfach nur das unten stehende Formular ausfüllen. Das Gewinnspiel endet am 15. Januar (der Rechtswegs ist ausgeschlossen). Viel Glück!