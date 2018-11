Zweite Staffel der Euro-Krimiserie „The Team“ zu gewinnen

Über Staatsgrenzen hinweg

+ © Edel:Motion Ermittlung über Grenzen Hinweg: Die zweite Staffel der Thrillerserie “The Team“. © Edel:Motion

Wenn ein Hamburger Ermittler (Jürgen Vogel), eine dänische Kommissarin (Marie Bach Hansen) und eine belgische Geheimdienstoffizierin (Lynn van Royen) im Team zusammenarbeiten, dann ist wieder Euro-Krimizeit: Jetzt ist die zweite Staffel der Thrillerserie „The Team“ erschienen. Wir verlosen zwei Blue-ray- und zwei DVD-Exemplare.

Internationale Drehorte wie - neben Deutschland - etwa Belgien, Dänemark, Österreich und England bis hin zu Jordanien, und ein Sprachenmix, der so nicht in allzu vielen europäischen Serien zu finden sein dürfte: Mit „The Team“ hat sich das dänische Ehe- und Autorenpaar Mai Brostrøm und Peter Thorsboe laut Agentur „einen langgehegten Traum“ erfüllt: eine Polizeiserie zu schreiben, in der sie die Ermittler durch ganz Europa schicken.

Die erste Staffel der aufwändigen Produktion hatten nach Agenturangaben bereits 3,5 Millionen Fernsehzuschauer verfolgt, in Staffel zwei nun nimmt das Geschehen in einem Bed&Breakfast im dänischen Marschland seinen Ausgangspunkt. Dort werden bei einer Schießerei sieben Menschen ermordet - die deutschen Besitzer des Hauses, ein belgisches Schwesternpaar, das zuvor mit einer Terrororganisation in Verbindung gestanden hatte, sowie illegale Einwanderer. Nur einer jungen Syrerin (Sarah Perles) gelingt die Flucht aus dieser Hölle.

In dieser Situation nun - massive Gefahr für das Leben der untergetauchten Zeugin, ein international agierendes, kriminelles Netzwerk, Terrorismus in Form eines offenbar geplanten, unmittelbar bevorstehendem Anschlags auf europäischem Boden, - ist das Joint Investigation Team (JIT) gefragt: der Hamburger Ermittler Gregor Weiss (Jürgen Vogel) trifft dabei auf seine internationalen Kolleginnen Paula Liekens (Belgien) und Nelly Winther (Dänemark). Je tiefer sie in die Materie eindringen - mit Spuren, die sie bis nach Syrien führen -, desto mehr verbinden sich die anfangs losen Fäden in diesem Thriller.

Wir verlosen zwei Blue-ray-Discs und zwei DVD der zweiten Staffel an unsere Leser. Dazu müssen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum 30. Dezember ausfüllen (der Rechtsweg ist ausgeschlossen). Viel Glück!