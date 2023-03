150.000 Euro Schaden bei Brand in Gederner Mehrfamilienhaus

Ein Mitglied der Feuerwehr spritzt aus einem Schlauch mit Wasser. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Gedern im Wetteraukreis ist in der Nacht zum Dienstag nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 150.000 Euro entstanden. Verletzt wurde bei dem Feuer im Ortsteil Ober-Seemen niemand, wie die Polizei mitteilte. Zwei Wohnungen des Hauses seien derzeit nicht mehr bewohnbar, die Bewohner seien vorübergehend bei Bekannten sowie in einer Ferienwohnung untergekommen.

Gedern - Nach ersten Erkenntnissen sei das Feuer in einer Wohnung im ersten Obergeschoss ausgebrochen und habe sich über das ausgebaute Dachgeschoss bis auf den Dachstuhl ausgebreitet. Warum es zu dem Brand kam, stand den Angaben zufolge zunächst nicht fest, Ermittler der Wetterauer Kriminalpolizei wollen an diesem Mittwoch (15. März) die Untersuchungen vor Ort aufnehmen. Die betroffenen Räume seien bis dahin polizeilich versiegelt worden, hieß es. Die Bewohner der übrigen Wohnungen hätten bereits in der Nacht in ihre Wohnungen zurückkehren können. dpa