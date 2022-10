16-Jährige auf E-Scooter von Auto erfasst: Schwer verletzt

Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt auf einer Straße. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Eine 16-jährige E-Scooter-Fahrerin ist in Kassel mit einem Auto zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge habe die Jugendliche am Dienstagmorgen mit dem Elektroroller eine rote Ampel an einer Kreuzung missachtet, teilte die Polizei mit. Zur selben Zeit bog ein 54-jähriger Autofahrer ab und erfasste dabei die Jugendliche.

Kassel - Lebensgefahr konnte ersten Einschätzungen zufolge nicht ausgeschlossen werden. dpa