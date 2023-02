164 Konzerte bei Rheingau Musik Festival: Gauck vor Ort

Joachim Gauck, früherer Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland. © Stefan Sauer/dpa/Archivbild

Insgesamt 164 Konzerte an 29 Spielstätten wird das Rheingau Musik Festival in diesem Jahr im Programm haben. Mit dabei sind vom 24. Juni bis zum 2. September unter anderem Stargeiger Daniel Hope, die Cellistin Sol Gabetta und Jazz-Allrounder Götz Alsmann, wie die Veranstalter am Dienstag in Oestrich-Winkel mitteilten. Die Festrede beim Eröffnungskonzert wird demnach der frühere Bundespräsident Joachim Gauck im Kloster Eberbach halten.

Oestrich-Winkel - Neben vielen Veranstaltungsorten im Rheingau und in Wiesbaden sind auch Konzerte im neuen Casals Forum in Kronberg oder erstmals seit der Renovierung wieder in der Mainzer Rheingoldhalle geplant. dpa