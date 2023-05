175 Jahre Paulskirchenversammlung: Bundespräsident hält Rede

Teilen

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gibt ein Statement. © Soeren Stache/dpa/Archivbild

Mit einem Festakt und dem Beginn eines viertägigen Bürgerfests wird heute in Frankfurt die Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche gefeiert. Die Festrede hält Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der das für die deutsche Demokratiegeschichte wichtige Datum würdigt. Am 18. Mai 1848 trat die Nationalversammlung in der Paulskirche erstmals zusammen, um eine freiheitliche Verfassung für ganz Deutschland zu erarbeiten.

Frankfurt/Main - Vor wenigen Wochen hatte Steinmeier die Paulskirche als einen „der herausragenden Orte der deutschen Demokratiegeschichte - einen Schatz von nationaler Bedeutung“ gewürdigt. Mit einer umfassenden Sanierung und einem noch zu errichtenden „Haus der Demokratie“ soll die Paulskirche noch mehr Strahlkraft erlangen. dpa